Incident sa dronovima iznad baltičkog regiona podigao je dodatne tenzije u istočnoj Evropi, nakon što su vlasti nekoliko zemalja proglasile vazdušnu uzbunu, a NATO podigao borbene avione zbog sumnji da Rusija elektronskim ometanjem preusmerava ukrajinske dronove ka teritoriji Alijanse.

Prema navodima Kijevskog independenta, najmanje jedan dron primećen je u vazdušnom prostoru Letonije, što je potvrdila i tamošnja vojska.

Kao odgovor na potencijalnu pretnju, aktivirani su NATO avioni koji učestvuju u misiji vazdušne policije iznad Baltika, prenosi Indeks.

Građanima pogođenih područja savetovano je da ostanu u zatvorenim prostorima i pridržavaju se takozvanog „pravila dva zida“, mere civilne zaštite koja smanjuje rizik od povreda tokom eksplozija.

Oružane snage Letonije saopštile su da su dodatno pojačale bezbednost granice.

"Ojačali smo kapacitete protivvazdušne odbrane na istočnoj granici raspoređivanjem dodatnih jedinica", navodi se u saopštenju.

Baltičke zemlje sve zabrinutije zbog upada dronova

Letonija, koja se graniči i sa Rusijom i sa Belorusijom, nalazi se na posebno osetljivoj poziciji zbog rata u Ukrajini i sve češćih incidenata sa bespilotnim letelicama.

Tema je postala još ozbiljnija nakon što se 7. maja ukrajinski dron srušio na naftno postrojenje u istočnoj Letoniji. Vlasti sumnjaju da je letelica skrenuta sa kursa usled ruskog elektronskog ometanja.

Incident je izazvao veliku političku krizu u zemlji, koja je kulminirala ostavkom premijerke Evike Siline 14. maja.

Slični događaji zabeleženi su i u susednim državama.

U Estoniji je 18. maja NATO lovac oborio ukrajinski dron nakon što je ušao u estonski vazdušni prostor, dok je Litvanija 20. maja prvi put proglasila nacionalnu vazdušnu uzbunu zbog sumnjivog drona koji je navodno stigao iz pravca Belorusije.

Direktor litvanske Državne bezbednosti Remigijus Bridikis upozorio je da se situacija dodatno pogoršava.

"Poštrava se", ocenio je Bridikis govoreći o bezbednosnim rizicima izazvanim ponovljenim incidentima sa dronovima.

Moskva ponovo optužuje baltičke zemlje

Rusija je istovremeno obnovila tvrdnje da bi Ukrajina mogla da koristi Letoniju, Litvaniju i Estoniju kao baze za napade na rusku teritoriju.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je na Telegramu da, prema navodima njihove obaveštajne službe, ukrajinska vojska navodno priprema operacije iz baltičkih država.

Moskva za te tvrdnje nije ponudila konkretne dokaze, ali je navela i nekoliko vojnih baza u Letoniji za koje tvrdi da se koriste za raspoređivanje ukrajinskih dronova.

Ruske optužbe odbacili su i zvanični Riga i Kijev, dok su SAD i Evropska unija osudile pretnje koje su stigle iz Moskve.

"Članstvo u NATO-u neće zaštititi saučesnike terorista od pravedne odmazde", poručilo je rusko ministarstvo.