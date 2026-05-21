Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da preveliko oslanjanje evropskih zemalja na Sjedinjene Američke Države kada je reč o bezbednosti „nije zdravo“ i poručio da Evropa mora više da ulaže u sopstvenu odbranu.

Govoreći na međunarodnoj bezbednosnoj konferenciji GLOBSEC Forum, Rute je komentarisao najave o mogućem povlačenju dela američkih trupa iz pojedinih evropskih država, uključujući Nemačku i Poljsku.

Prema njegovim rečima, promene u rasporedu američkih snaga neće ugroziti postojeće planove NATO-a.

"Smena snaga koja je uključena u tim najavama nema uticaja na odbrambene planove NATO-a", rekao je Rute, prenosi Gardijan.

On je dodao da Vašington postepeno preusmerava deo svog strateškog fokusa ka Aziji, ali da se taj proces odvija bez slabljenja ukupne bezbednosti Alijanse.

"Odluka SAD da se više koncentriše na Aziju umesto na Evropu sprovodi se korak po korak na način koji neće smanjiti ukupno odvraćanje i odbranu Alijanse", rekao je generalni sekretar NATO-a.

Rute o oborenom dronu iznad Estonije

Rute se osvrnuo i na incident sa dronom koji je NATO oborio iznad Estonije, a za koji se sumnja da je reč o ukrajinskoj letelici koja je skrenula sa kursa zbog ruskog elektronskog ometanja.

Kako je naveo, Alijansa mora biti spremna na svaki mogući scenario.

Govoreći o mogućem „rebalansu“ američkih snaga unutar NATO-a, Rute je rekao da ima određena saznanja o planovima Vašingtona, ali da ga eventualne promene ne zabrinjavaju.

"Ono što će SAD objaviti ove i sledeće nedelje je apsolutno izvodljivo, i to je upravo razlog zašto smo započeli proces kad je reč o potrošnji na odbranu", rekao je Rute, dodajući da je reč o "strukturiranom procesu" i "uobičajenom poslu".





Admiral NATO-a: Rusija želi povratak uticaja SSSR-a

Rat u Iranu doveo je do još jednog sukoba između SAD i njihovih NATO saveznika.

Predsedavajući Vojnog komiteta NATO-a, italijanski admiral Đuzepe Kavo Dragone, govorio je o mogućem smanjenju američkog prisustva u Alijansi, obnovi poverenja među saveznicima, ruskoj pretnji i korišćenju ukrajinskog vojnog iskustva unutar NATO-a.

Sa povratkom Donalda Trampa na vlast, odnosi između SAD i evropskih saveznika ozbiljno su se pogoršali. Novi američki predsednik optužio je Evropu da premalo ulaže u sopstvenu odbranu i da se previše oslanja na američki bezbednosni kišobran.



Pod pritiskom Vašingtona, članice NATO-a su na samitu u Hagu pristale da izdvajanja za odbranu povećaju na pet odsto BDP-a.

Međutim, rat u Iranu otvorio je novi spor, jer Tramp smatra da evropski saveznici nisu pružili dovoljnu podršku SAD tokom operacije protiv Teherana. U Vašingtonu se već razmatraju mere protiv „loših saveznika“, a budućnost NATO-a ponovo je tema rasprava.



Ipak, admiral Dragone poručuje da ne očekuje veliko povlačenje SAD iz NATO-a, prenosi RBC-Ukrajina.