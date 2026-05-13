Nemačka vlada odustala je od plana da zaposlenima omogući jednokratni neoporezivi bonus od 1.000 evra, što predstavlja novi ozbiljan politički udarac za kancelara Friedrich Merz i njegovu koaliciju sa socijaldemokratama.

Kako prenosi nemačka agencija dpa, plan je propao nakon snažnog protivljenja pokrajina i poslodavaca, koji su upozorili da bi troškovi pali upravo na regionalne budžete i kompanije.

Vest je dodatno pojačala nervozu među građanima koji već nedeljama trpe posledice rasta cena goriva i energenata izazvanih krizom na Bliskom istoku i iranskom blokadom Ormuskog moreuza.

Bonus od 1.000 evra izazvao pobunu

Predlog vlade predviđao je da kompanije zaposlenima isplate do 1.000 evra neoporezivog bonusa kako bi se ublažio udar poskupljenja na standard građana.

Međutim, plan je naišao na žestok otpor.

Bundesrat, veće nemačkih pokrajina, prošle nedelje odbio je predlog uz obrazloženje da bi finansijski teret pao na pokrajine i lokalne samouprave.

Šef poslaničke grupe demohrišćana Jens Spahn potvrdio je u pismu poslanicima da se od plana definitivno odustaje.

To je novi težak problem za Mercovu vladu, koja se suočava sa sve većim pritiskom zbog ekonomskih posledica krize na tržištu energije.

Građani besni zbog rasta cena

Nemačka se poslednjih nedelja suočava sa naglim skokom cena goriva nakon tenzija na Bliskom istoku i problema u Ormuskom moreuzu, jednom od najvažnijih pravaca za transport nafte u svetu.

Vlada je ranije pokušala da ograniči benzinskim pumpama mogućnost višestrukog povećavanja cena tokom dana, ali ta mera nije donela očekivane rezultate.

Zbog toga je Berlin krenuo u potragu za dodatnim načinima pomoći građanima, među kojima je bio i bonus od 1.000 evra.

Međutim, ni ta ideja nije preživela političku proceduru.

Šta ovo znači za Mercovu vladu

Analitičari ocenjuju da je povlačenje plana ozbiljan politički poraz za kancelara Merca, koji je obećavao stabilizaciju ekonomije i zaštitu standarda građana.

Problem dodatno komplikuje činjenica da rast cena goriva direktno pogađa milione Nemaca, posebno radnike i porodice koje svakodnevno zavise od automobila.

Istovremeno, opozicija optužuje vladu da nema jasan plan za suočavanje sa energetskom krizom i posledicama globalnih sukoba.

U narednim nedeljama očekuju se novi politički sukobi oko mogućih ekonomskih mera, dok građani sve nervoznije prate rast troškova života.