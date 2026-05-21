Hladne šake i stopala, trnci, utrnulost i osećaj težine u nogama često mogu ukazivati na usporenu cirkulaciju, upozoravaju stručnjaci. Iako se problemi sa protokom krvi češće povezuju sa starijim osobama, sve više pogađaju i mlađe ljude zbog dugotrajnog sedenja, manjka fizičke aktivnosti, stresa i nepravilne ishrane.

Loša cirkulacija može uticati na svakodnevno funkcionisanje, izazvati osećaj hladnoće u ekstremitetima, ali i dovesti do ozbiljnijih problema poput oticanja, bolova ili sporijeg zarastanja rana.

Kako prepoznati probleme sa cirkulacijom?

Pored hladnih ruku i stopala, postoje i drugi simptomi koji mogu ukazivati na slabiji protok krvi kroz organizam.

Među najčešćim znacima su:

utrnulost i trnci u rukama i nogama

osećaj „iglica“ u ekstremitetima

bleda ili plavičasta koža

bolovi u nogama tokom hodanja

oticanje nogu i članaka

proširene vene

sporo zarastanje rana

Problemi sa cirkulacijom često su povezani sa stanjima poput visokog krvnog pritiska, dijabetesa, gojaznosti, ateroskleroze i Raynaud's disease. Pušenje i dugotrajno sedenje dodatno mogu pogoršati stanje krvnih sudova i usporiti protok krvi.

Šta može pomoći boljoj cirkulaciji?

Stručnjaci ističu da je redovno kretanje jedan od najvažnijih faktora za zdraviji protok krvi.

Preporuka je najmanje 150 minuta umerene fizičke aktivnosti nedeljno, a čak i svakodnevna šetnja može imati pozitivan efekat. Plivanje, joga i lagane vežbe istezanja takođe mogu poboljšati cirkulaciju.

Podizanje nogu iznad nivoa srca tokom odmora može pomoći vraćanju krvi ka srcu i smanjiti osećaj težine u nogama.

Ishrana i hidratacija imaju važnu ulogu

Dovoljan unos tečnosti važan je za pravilnu cirkulaciju, jer krv sadrži veliki procenat vode. Dehidratacija može dodatno usporiti protok krvi kroz organizam.

Veliki značaj ima i način ishrane. Stručnjaci često preporučuju mediteranski tip ishrane bogat voćem, povrćem, ribom i integralnim žitaricama, jer može doprineti zdravlju krvnih sudova i održavanju optimalne telesne težine.

U pojedinim slučajevima korisne mogu biti i kompresione čarape, ali njihovu upotrebu treba uskladiti sa savetom lekara.