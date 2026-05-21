Devojčica (2) preminula u usijanom automobilu! Otac krenuo da je vozi u vrtić, pa je zaboravio - policija zetekla horor

Dvogodišnja devojčica je preminula od toplotnog udara na severozapadu Španije nakon što je slučajno ostavljena u očevom autu tokom toplotnog talasa.

 
Autor:  Milica Krstić
21.05.2026.15:37
Kada je devojčica preminula temperature su dostizale 38 stepeni Celzijusa.

Tata zaboravio da je odvede u vrtić

Devojčica, čije ime nije objavljeno, doživela je srčani zastoj u sredu popodne nakon što je provela nekoliko sati u autu u galicijskom gradu Brionu jer je njen otac zaboravio da je odvede u vrtić.

Prema izveštajima medija, tog jutra muškarac je pratio svog najstarijeg sina u školu i nameravao je da odvede ćerku u vrtić kada mu je pažnju omeo telefonski poziv.

Umesto da ide u vrtić, otišao je na posao, ostavljajući dete u autu.

Tragično otkriće

Uzbuna je dignuta tog popodneva, kada je majka devojčice otišla da je pokupi iz vrtića u 15:00 časova i rečeno joj je da nije odvedena tog jutra.

Shvativši šta se dogodilo, roditelji su pozvali hitne službe, a devojčica je odvedena u zdravstveni centar u obližnjem gradu Bertamirans, gde je proglašena mrtvom.

(Il Messaggero)

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
toplotni udar kod dece

SIMPTOMI TOPLOTNOG UDARA KOD DECE Evo kako ga prepoznati i reagovati na vreme
NATO podigao borbene avione! Građani hitno upozoreni - Sklonite se odmah!
Američka vojska spremna za akciju! Vrhovni vođa Irana izdao hitno naređenje
Policija češlja kabinete ministara: Osmankić uhapšen zbog trgovine uticajem
Teške reči: Merc ne razume ništa o diplomatiji
Ništa nije kao pre: Tramp spreman da od Tajvana napravi pregovarački adut
Što se tiče Amerikanaca... Šef NATO-a upozorio Evropu
Mađar okreće leđa Orbanu i kreće na Rusiju: Sprema se šok potez protiv patrijarha Kirila
Politička osveta u Budimpešti: Novi premijer jednim potezom zauvek diskvalifikovao Orbana
Produžavaju se kontrole na granici zbog bezbednosti! Doneta odluka u Sloveniji
