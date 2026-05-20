Veliki broj Srba okupio se danas u Gračanici na protestu podrške uhapšenim direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija Republike Srbije, dok su sa skupa poslate dramatične poruke o, kako građani tvrde, sve većim pritiscima i zastrašivanju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Skup je održan ispred Policijske stanice u Gračanici, a građani su poručili da nikada nije bilo teže živeti kao Srbin na Kosovu i Metohiji.

„Nikad nije bilo teže, ali nikad nije bilo ni lepše biti Srbin na Kosovu“, rekao je Dušan Ćirković iz Dobrotina, prenosi Kosovo onlajn.

Građani okupljeni na protestu naveli su da žele da pruže podršku direktorima srpskih škola i zdravstvenih ustanova koji su uhapšeni po nalogu vlasti u Prištini.

Miloš Rašić iz Dobrotina rekao je da Srbi trpe svakodnevne pritiske i nepravdu.

„Došao sam da podržim moj srpski narod koji se vekovima bori da opstane na svojim ognjištima. Trpimo razne pritiske i nepravdu od strane Aljbina Kurtija. Ovo prevazilazi svaku meru, da neko nema egzistenciju i pravo na život“, rekao je Rašić.

Petković optužio Kurtija za pritisak na Srbe

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković oštro je reagovao na hapšenja, poručivši da je reč o pokušaju zastrašivanja srpskog naroda i političkom pritisku pred izbore.

Petković je ocenio da Priština pokušava da „progura svog miljenika Nenada Rašića“, dok istovremeno vrši pritisak na Srbe i njihove institucije.

„Privođenje direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije predstavlja pokušaj nedopustivog pritiska i zastrašivanja srpskih birača“, poručio je Petković.

On je optužio Aljbina Kurtija da vodi politiku usmerenu protiv svega srpskog na Kosovu i Metohiji.

„Kurti je taj koji sve srpsko hoće da potlači i uništi“, rekao je Petković.

Direktor Kancelarije za KiM posebno je kritikovao izjave premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija o navodnim pritiscima Beograda na Srbe na KiM.

„Kada Kurti govori o navodnom teroru Beograda, on zapravo govori o svojoj opsesiji Srbijom“, naveo je Petković.

Srbi poručili da neće napustiti svoja ognjišta

Na protestu u Gračanici građani su istakli da, uprkos pritiscima, neće odustati od života na Kosovu i Metohiji.

Ljubiša Nedeljković pozvao je državu Srbiju da učini sve kako bi zaštitila srpski narod.

„Molim Republiku Srbiju da učini sve što je u njenoj moći da spreči ovaj teror nad Srbima“, rekao je Nedeljković.

Protestima su prisustvovali i predstavnici lokalnih samouprava, dok su ranije tokom dana skupovi podrške održani i ispred škole „Braća Aksić“ u Lipljanu i ispred Doma zdravlja u Gračanici.

Sa druge strane, takozvani ministar unutrašnjih poslova lažne države Kosovo Dželjalj Svečlja izjavio je da je uhapšeno sedam osoba zbog navodnog pokušaja uticaja na birače „pretnjama, pritiscima i ucenom“.

Situacija na Kosovu i Metohiji poslednjih meseci dodatno je zaoštrena, a analitičari upozoravaju da su odnosi Beograda i Prištine ponovo ušli u veoma opasnu fazu.