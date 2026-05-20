Potrebno je nekako ostaviti van fokusa takve izjave i manje im davati značaja, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, odgovarajući na pitanje novinara Pavla Zarubina o tome da li sebi previše dozvoljava ministar spoljnih poslova Litvanije zbog pretnji upućenih Kalinjingradu.

"Ko je to", upitao je šef ruske diplomatije.

Napomenuo je da je državama sa takvim izjavama potrebna potvrda da postoje.

"Samo što, za razliku od poznatog filozofa, koji je govorio 'mislim, dakle postojim', oni jednostavno postoje", poručio je Lavrov.

Ranije je ministar spoljnih poslova Litvanije Kestutis Budris izjavio da Severnoatlantski savez navodno ima "sredstva" koja može upotrebiti protiv vojne infrastrukture Rusije u Kalinjingradskoj oblasti.