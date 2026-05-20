Rubio je govorio o, kako je naveo, kontinuiranoj patnji kubanskog naroda nakon 67 godina "tiranije, cenzure i kršenja ljudskih prava nelegitimnog režima", navodi se u saopštenju.

"Na današnji dan 1902. godine kubanska zastava prvi put se zavijorila nad nezavisnom državom. Ali znam da vi, koji ostrvo nazivate svojim domom, danas prolazite kroz nezamislive teškoće”, rekao je Rubio na španskom jeziku.

On je naveo da razlog zbog kojeg građani Kube provode i do 22 sata dnevno bez struje nije američka "blokada nafte", već činjenica da su, kako tvrdi, oni koji kontrolišu zemlju "opljačkali milijarde dolara, a ništa nisu iskoristili da pomognu narodu", saopštio je Stejt department.

Rubio je posebno kritikovao kompaniju GAESA, koju je, prema njegovim rečima, osnovao Raul Kastro i koja je pod kontrolom kubanskih oružanih snaga, navedeno je u saopštenju.

"Danas, dok vi patite, ti poslovni ljudi imaju imovinu vrednu 18 milijardi dolara i kontrolišu 70 odsto kubanske ekonomije", rekao je Rubio i dodao da GAESA ostvaruje profit od hotela, građevinarstva, banaka, prodavnica i novčanih doznaka koje Kubanci iz SAD šalju porodicama na ostrvu.

Prema njegovim rečima, umesto da ulaže u energetsku infrastrukturu i kupovinu nafte, kubansko rukovodstvo koristi sredstva za izgradnju hotela za strance i luksuzan život svojih porodica u inostranstvu, saopštio je Stejt department.

"Kubu danas ne kontroliše bilo kakva 'revolucija'. Kubu kontroliše GAESA", rekao je Rubio, opisujući tu kompaniju kao "državu unutar države".

On je naveo da američki predsednik Donald Tramp nudi novi odnos između SAD i Kube, ali direktno sa kubanskim narodom, a ne sa GAESA-om, navedeno je u saopštenju.

Rubio je rekao da SAD nude 100 miliona dolara pomoći u hrani i lekovima kubanskom narodu, uz zahtev da pomoć distribuiraju Katolička crkva ili druge pouzdane humanitarne organizacije, a ne kubanske vlasti.

"Nova Kuba" o kojoj govori Trampova administracija, prema rečima Rubija, bila bi zemlja u kojoj bi obični građani mogli da poseduju benzinske pumpe, prodavnice, restorane, banke, građevinske kompanije, televizijske stanice ili novine, kao i da slobodno kritikuju vlast bez straha od zatvora ili proterivanja.

On je zaključio da su SAD spremne da "otvore novo poglavlje" u odnosima sa Kubom i da je "jedina prepreka boljoj budućnosti" sadašnje kubansko rukovodstvo, saopštio je Stejt department.