Cene nafte i danas su pale nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da je otkazao planirani vojni napad na Iran posle apela saveznika iz Persijskog zaliva.

To je podstaklo optimizam da bi pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogli ponovo da budu pokrenuti, preneo je Trejding ekonomiks.

Cena nafte Brent kretala se na nivou od 110 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) bila je na nivou od oko 103 dolara po barelu.

Tramp je izjavio da su ga Saudijska Arabija, Katar i UAE zamolili da "sačeka", uz napomenu da su ozbiljni razgovori u toku, iako Teheran još uvek nije potvrdio tu tvrdnju.

Cene nafte rastu već više od nedelju dana, jer su mirovni pregovori između SAD i Irana zastali, a i dalje traje bolkada plovidbe kroz vitalnu transportnu rutu Ormuski moreuz.

Iranski nuklearni program i dvostruka blokada ključnog plovnog puta i dalje su glavne prepreke koje sprečavaju napredak u pregovorima.

U međuvremenu, SAD su odobrile novo izuzeće kojim se dozvoljava prodaja ruske sirove nafte i derivata koji su već natovareni na tankere.