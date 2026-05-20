"Narednih dana ću se, uz sve što smatram veoma važnim oko policije i celog sistema, baviti podrškom običnim ljudima, jer sam dobio bezbroj pisama. Uskoro ću otvoriti portal koji će se zvati - Ko si bre ti? Na ono njihovo, znaš ti, ko sam ja i tu ću primati pritužbe građana, odgovarati i razgovarati sa njima", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara u Palati Srbija.

Istakao je da će gledati koliko može da pronađe vremena da utiče na smanjenje bahatosti i arogancije u celom našem društvu.

"I deo stvari koje nam se događa, događa nam se zbog toga, zbog takve vrste bahatosti, baš to: Znaš li ti ko sam ja?. To je nešto što ljudi mrze najviše na svetu. To od mene niste mogli da čujete nikada, nikada. Uvek sam mogao da primim. Dobio sam juče pismo od gospodina Lončara, mislim iz Novog Sada. I mnogo loših stvari mi je napisao. Ja sam ga pozvao telefonom, ostavio broj telefona. Pozvao sam ga telefonom, razgovarao, i onda sam shvatio koliko jedan razgovor može da bude lekovit i blagorodan. Kako možete, možda vi, malo da promenite nečije druge stavove, a kako vi sebe možete da menjate", rekao je Vučić.

Istakao je da su to stvari koje moramo da menjamo kod sebe i radimo više.

"Ali da mi čovek kaže: Ja nisam verovao da ćete vi da se javite, drugi mi se nikada nisu javili ili bilo šta, onda to meni govori ne najbolje o meni, ali mi govori mnogo loše o nekim drugima. Tako da su to stvari koje moramo da menjamo kod sebe i da radimo mnogo, mnogo više da bismo zemlju uspeli da sačuvamo, odbranimo i zaštitimo od svega", rekao je Vučić.