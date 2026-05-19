Iran je spreman da svoje zalihe visoko obogaćenog uranijuma prebaci u Rusiju, ali odbija da ih preda Sjedinjenim Američkim Državama, objavila je saudijska televizija Al Hadat pozivajući se na dokument koji je navodno procureo iz pregovora između Teherana i Vašingtona.

Ova informacija izazvala je ogromnu pažnju jer bi upravo Moskva mogla da postane ključni garant eventualnog dogovora o iranskom nuklearnom programu.

Uranijum ide Moskvi, ne Americi

Prema navodima saudijskog medija, Iran je preko Pakistana poslao novu mirovnu inicijativu Vašingtonu.

Teheran navodno nudi dugoročno zamrzavanje nuklearnog programa, ali pod jednim uslovom — da zalihe visoko obogaćenog uranijuma budu prebačene u Rusiju, a ne pod američku kontrolu.

Istovremeno, Iran i dalje odbija potpuno gašenje svog nuklearnog programa.

Teheran veruje Putinu

Kako se navodi, upravo je pitanje kontrole nad uranijumom postalo najosetljivija tačka pregovora.

Prema procenama Međunarodne agencije za atomsku energiju, Iran trenutno raspolaže sa više od 400 kilograma uranijuma obogaćenog do 60 odsto.

Za proizvodnju nuklearnog oružja obično se pominje nivo od 90 odsto i više.

Zbog toga je pitanje gde će završiti te zalihe izazvalo ozbiljan sukob između Vašingtona i Teherana.

Putin podsetio na stari model

Ruski predsednik Vladimir Putin ranije je izjavio da Moskva već ima iskustvo sa sličnim dogovorima.

– Ne samo da smo dali takav predlog, mi smo ga već sproveli još 2015. godine. Iran nam potpuno veruje, i to ne bez razloga – rekao je Putin.

On je istakao da Rusija nikada nije prekršila sporazume sa Teheranom i da nastavlja saradnju sa Iranom u oblasti mirnodopske nuklearne energije.

Tramp odbio ponudu

Američka strana, međutim, navodno nije zadovoljna novim iranskim predlogom.

Portal Aksios objavio je da Vašington smatra kako je Iran ponudio samo minimalne ustupke.

Donald Tramp ranije je više puta insistirao da iranski uranijum mora završiti pod američkom kontrolom.

– Osećao bih se bolje kada bi te zalihe završile kod Sjedinjenih Američkih Država – rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz.

Pregovori opet na ivici pucanja

Kriza se sada praktično vraća na početak.

Iran pokušava da izbegne utisak kapitulacije pred Amerikom, dok Rusija nastupa kao posrednik koji bi Teheranu omogućio da sačuva politički obraz.

Istovremeno, Vašington ne želi sporazum bez pune kontrole nad najopasnijim delom iranskog nuklearnog programa.

Zbog toga pregovori ostaju zaglavljeni između političkog prestiža, nuklearnih zaliha i straha od novog velikog rata na Bliskom istoku.