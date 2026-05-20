Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su globalni sukobi uvek mešavina ekonomije i ideologije i da je u svetu u toku ničeovska borba za moć i prevlast između velikih sila koje imaju različite geopolitičke interese, ali i da se plaši da će u narednih 15 ili 20 dana doći do nove eskalacije sukoba između Irana i SAD.

"Uvek bi to bila ili ekonomija ili ideologija ili neka mešavina takvih stvari. Ja ne mislim da je jedno od toga, ja mislim da je u toku u svetu ničeovska borba za moć, borba za prevlast, borba za prvo mesto. Hoće li to biti s jedne strane Amerika ili Kina koja nezaustavljivo ide i Amerika koja pokušava da je zaustavi, ili sa druge strane borba Evrope da ne zaostaje za dva velika igrača, Amerikom i Kinom, i naravno istovremeno borba protiv Rusije zbog različitih, takođe delimično onoga što ste rekli, geopolitičkih interesa koje pre svih ima evropski kontinent, a jednim manjim delom Amerikanci i Kinezi", rekao je Vučić novinarima u Palati Srbija na pitanje da li je završen napad SAD na Iran i da li je u toku faza smirivanja ili samo zatišje pred novu eskalaciju, kao i da li su globalni sukobi u svetu danas posledica ideologije ili ekonomije.

Predsednik je rekao da je pesimista, jer smatra da nije rešen koren problema, ali da je srećan što se vode pregovori i što nema žestokih vojnih sukoba.

"Ne znam šta će da se zbiva, ja sam pesimista zato što ne vidim da je koren problema rešen. Srećan sam što se pregovara, srećan sam što nema žestokih vojnih sukoba, ali nisam siguran da će to tako ostati zato što ne vidim kako bi to mogli problemi i razlike između Amerikanaca i Irana da budu smanjeni, a da jedna strana ne bude snažno poražena. Tako da, ako me pitate, plašim se da ćemo u narednih 15, 20 dana prisustvovati ponovnoj eskalaciji, ako već moram da kažem šta mislim, a voleo bih da pogrešim i bio bih najsrećniji na svetu da grešim", naglasio je Vučić.

Podestimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas obeležavanju 15. godišnjice programa Svet u Srbiji. Celo obraćanje Vučića možete pogledati u posebnoj vesti OVDE.

BONUS VIDEO