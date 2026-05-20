Detalji susreta objavljeni su na zvaničnom Instagram profilu predsednika:

"Poslednje pripreme pred predstojeću posetu Narodnoj Republici Kini, koja će, bez ikakve sumnje, biti najznačajnija poseta u mojoj političkoj karijeri.



Posebno sam istakao da je za Srbiju od izuzetnog značaja da gradi snažna partnerstva sa prijateljskim državama koje poštuju našu samostalnost, razvoj i pravo na sopstveni put u vremenima dubokih globalnih promena, kada se svet suočava sa ekonomskim pritiscima, bezbednosnim izazovima i sve izraženijom neizvesnošću.



Naglasio sam da se posebno radujem ponovnom susretu sa predsednikom Si Đinpingom, kojem sam beskrajno zahvalan na ogromnoj časti i privilegiji da ponovo budem njegov gost, kao i na svemu što je učinio za Srbiju i naš narod.



Istakao sam da podrška i prijateljstvo koje je pokazao prema našoj zemlji ostaju trajno svedočanstvo čeličnih veza između Srbije i Kine, ali i dubokog međusobnog poverenja koje je utkano u poštovanje našeg naroda prema velikom kineskom narodu i koje će ostati snažan temelj za generacije koje dolaze.



Ponovio sam da sve što smo zajedno izgradili, od infrastrukturnih i industrijskih projekata do političkog razumevanja i podrške u najvažnijim trenucima, predstavlja dokaz iskrenog prijateljstva koje je izdržalo test vremena i velikih globalnih izazova.



Razgovarali smo i o sastancima koje ću imati tokom boravka u Kini, kao i o posetama industrijskim i ekonomskim gigantima, što je za nas od neprocenjivog značaja, imajući u vidu da je Kina danas uzor snažne i stabilne ekonomije, ali i primer principijelne države koja svojim doslednim stavovima, mudrom politikom i ogromnim međunarodnim ugledom ulaže ozbiljne napore da u svetu zavladaju mir, stabilnost i saradnja, što je čovečanstvu danas potrebnije nego ikada.



Upravo zato osećam ogromnu obavezu pred posetu NR Kini, jer Srbija sa divljenjem gleda na kineski razvojni model i nastavlja da gradi odnose zasnovane na poverenju, međusobnom uvažavanju i zajedničkoj viziji budućnosti", poručuje Vučić.