Napadi blokadera na Srpsku pravoslavnu crkvu se nastavljaju. Ovaj put, plasira se laž o navodnim kamerama koje su bile postavljene u kriptu Hrama Svetog Save prilikom crkvenog sabora na kome je izabran patrijarh Porfirije 2021. godine.

Laž je brže-bolje proširena preko svih lažovskih medija, ali polako - gde su dokazi? Dokaza nema.

Nema snimaka, samo tvrdnja. Bez ijednog dokaza u tekstu oni nastavljaju kampanju mržnje usmerenu na SPC, samim tim i srpski narod. Kao "pričajuće glave" angažovali su i dvojicu lažnih teologa koji godina sistematski napadaju srpsku crkvu…