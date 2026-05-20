Predsednik Vučić kaže da je očigledno kako Kina postaje gravitacioni centar i faktor stabilnosti i ozbiljnosti u svetu.

"Dobro je da su poruke predsednika Trampa bile veoma ozbiljne i važne. Amerikanci i Kinezi su napravili dva komiteta umesto jednog, što ukazuje na važnost odnosa sa Kinom. Ono što sam spomenuo ambasadoru Mingu, a što ću zamoliti predsednika Sija, tiče se veštačke inteligencije, robota i svega drugog i verujem da ćemo naići na razumevanje i veliku podršku NR Kine", rekao je Vučić.

Predsednik dodaje da će imati čast da govori na Univerzitetu Ćinhua.

"Verujem da ću na drugačiji način govoriti o politici i geoploitici i verujem da će se to dopasti i studentima i drugima koji budu prisutni. Imaćemo predloženih 31 ili 32 razgovora sa kineskim kompanijama, to je za mene nemoguće da postignem sve, pokušaću da postignem sa 20 kompanija, ali nemoguće je da stignem sa 31, ali to govori koliki je interes kineskih kompanija."

Predsednik Vučić kaže da krajem juna ili početkom jula može da se očekuje otvaranje fabrike robota u Šapcu sa preko 200 zaposlenih.

"Ali kvalitativno na višem nivou od svega što smo do sada radili i sa višestrukom upotrebom. Verujem da ćemo se vratiti u Srbiju i reći da je potpisano više od 30 sporazuma u različitim sferama društvenog života, ali i sa konkretnim komercijalnim ugovorima za različite kompanije i da taj potpisani nivo investicija može da bude veći od milijardu evra. Ako budu takvi rezultati, to je fantastično", najavio je Vučić.

