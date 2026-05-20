Instruktor ronjenja, državljanin Republike Hrvatske, nestao je danas kod ostrva Lokrum. Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je da je u toku potraga za nestalim roniocem.

Kako su naveli koordinirana potraga za roniocem u jugoistočnom delu Dubrovačkog arhipelaga trenutno je bez rezultata.

Nestao tokom ronilačkog izleta

Akciju potrage i spasavanja pokrenuo je Nacionalni centar za koordinaciju pomorske potrage i spasavanja u Rijeci (MRCC Rijeka) u 16:30 časova, nakon prijave o nestanku instruktora ronjenja, državljanina Republike Hrvatske, koja je u Centar primljena preko Pomoransko-aerodrome Dubrovnik (PPAP Dubrovik).

Prema trenutno dostupnim informacijama Lučke kapetanije Dubrovnik, nestanak ronioca dogodio se tokom organizovanog ronilačkog izleta sa grupom stranih državljana, ubrzo nakon dolaska na lokaciju grupnog ronjenja, na spoljnoj strani ostrva Lokrum, gde je dubina mora od 15 do 20 metara.

Odmah po prijemu prijave, u akciju su uključeni oficiri Dubrovačke kapetanije sa spasilačkim brodom Danče, u saradnji sa oficirima PPAP Dubrovnik. U akciji učestvuju i kolege nestalog ronioca, kao i zaposleni u ronilačkom klubu koji organizuju predmetnu ronilačku turu.

U podvodnu potragu uključeni su i pripadnici ronilačke jedinice PPAP Dubrovnik, koji će učestvovati u potrazi u skladu sa utvrđenim planom potrage, koji koordinira MRCC Rijeka, navodi se u saopštenju za javnost.

(Jutarnji list)










