Zemljotres jačine 5,5 stepeni Rihterove skale pogodio je danas zapad Uzbekistana, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki zavod. Prema dostupnim podacima, epicentar potresa bio je na dubini od oko 10 kilometara, što se smatra relativno plitkim zemljotresom koji se jače oseća na površini.

Potres je registrovan na približno 130 kilometara od grada Buhara, jednog od većih naseljenih centara u regionu, a podrhtavanje tla osetilo se u širem području zapadnog Uzbekistana. Stanovnici su prijavljivali kratko, ali izraženije podrhtavanje, koje je izazvalo uznemirenost u pojedinim mestima.

Za sada nema izveštaja o žrtvama niti o materijalnoj šteti, a nadležne službe prate situaciju i proveravaju stanje u pogođenom području.