Ministarstvo pravde SAD, kojim upravlja administracija Donalda Trampa, u ponedeljak je saopštilo da formira fond od 1,7 milijardi dolara namenjen isplati odšteta političkim saveznicima koji su, prema tvrdnjama, bili procesuirani tokom mandata bivšeg predsednika Džoa Bajdena.

Odluka je odmah izazvala oštre reakcije. Lider demokratske manjine u Senatu Čak Šumer nazvao je ceo potez "farsom".

- Donald Trump je tužio sopstvenu vladu. Trampovo ministarstvo pravde nagodilo se s Trampom. A sada Tramp dobija fond od gotovo dve milijarde dolara za nagrađivanje sopstvenih saveznika, lojalista i pobunjenika. To nije pravda. To je korupcija koja se događa pred našim očima - kazao je Šumer.

Prema podacima američkog ministarstva pravde, u fond će biti usmereno ukupno 1,776 milijardi dolara, koji bi trebalo da služe kao kompenzacija osobama koje tvrde da su bile meta politički ili ideološki motivisanih postupaka federalnih vlasti.

Sam fond je nastao kao rezultat nagodbe između Trampa i Ministarstva pravde. U januaru je, delujući kao privatno lice, Tramp podneo tužbu protiv savezne vlade, tražeći višemilijardsku odštetu.

Taj pravni postupak uključivao je i bivšeg službenika poreske uprave (IRS), koji je bio optužen da je nezakonito pristupao poreskim podacima kompanije "Trump Organization" tokom Trampovog prvog predsedničkog mandata od 2017. do 2021. godine, a zatim ih prosleđivao medijima. IRS je deo američkog Ministarstva finansija.

Ministarstvo pravde je saopštilo da je kancelarija okružnog tužioca postigla dogovor sa Trampom o osnivanju fonda, nakon čega je tužba povučena.

Šumer je pozvao javnost u SAD da vidi, kako je rekao, da Tramp "uzima novac od njihove plate i stavlja ga u džepove svojih pajtosa, kriminalaca i izgrednika s Kapitola".

Prema navodima više američkih medija, sredstva iz fonda mogla bi da budu usmerena i na Trampove pristalice koje su učestvovale u upadu u Kapitol 2021. godine i koje su tokom Bajdenovog mandata bile krivično gonjene. Tramp im je, otkako je ponovo preuzeo funkciju 2025. godine, dodelio veliki broj pomilovanja.