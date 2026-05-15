Mali avion srušio se u četvrtak popodne na kuću u Akronu u Ohaju, pri čemu su poginule dve osobe koje su bile putnici u avionu.

FlightAware, koji prati avione, pokazuje da je avion koji je učestvovao u nesreći poleteo sa aerodroma Akron Fulton u 14.03 časova. Vatrogasci su pozvani oko 14.45 časova.

Prema saopštenju za javnost, vatrogasci su evakuisali dve kuće iz predostrožnosti i nije bilo izveštaja o dodatnim povređenima.

Žrtve su pronađene mrtve u avionu. Njihova imena nisu objavljena.