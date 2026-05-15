Od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštati 223 dinara, a benzin 191 dinar.

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka 22. maja.

U odnosu na prošlu nedelju, cene su nepromenjene.

Cena nafte porasla

Prema podacima sa berzi, cena sirove nafte je porasla za 1,63 odsto na 102,787 dolara, a nafte Brent za 1,35 odsto na 107,196 dolara.

Konačan stav o NIS-u do kraja dana

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da će Srbija do kraja dana predložiti MOL-u konačni stav po pitanju prodaje NIS-a i Rafinerije Pančevo.

- Vodili smo intenzivne pregovore sa kompanijama NIS i MOL juče i prekjuče, usaglasili smo po određenim pitanjima, ostalo je najvažnije pitanje, a to je rad Rafinerije u Pančevu, kako da osiguramo optimalan rad, a važan za našu zemlju kada je u pitanju pokrivenost tržišta Srbije. Do kraja dana predložićemo MOL-u naš konačni stav o NIS-u, a mi smo, definitivno, o tome razmenili mišljenja, nema tu mnogo iznenađenja, a odbor MOL-a će o tome odlučivati, rekla je Đedović Handanović.