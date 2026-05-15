Od ispitanih, 55% je imalo ovaj stav, u poređenju sa 38% koji žele da se Netanjahu kandiduje na izborima, vodeći stranku Likud. 7% je reklo da ne zna kako se oseća.

Anketa je takođe ispitivala namere glasača za predstojeće izbore za Kneset.

Nedeljna anketa je pokazala da su i Likud i stranka Ocma Jehudit Itamara Ben-Gvira izgubili po jedno mesto u poređenju sa prošlom nedeljom.

Ovo bi smanjilo koalicioni blok na 49 mandata, dok bi opozicija (ne računajući arapske stranke) ojačala na većinu od 61 mesta, piše Jerusalem Post.

Ovu većinu bi postigla sadašnja opozicija uprkos tome što je sefardska haredi (ultraortodoksna) Šas stranka, član koalicije, dobila dodatno mesto.



