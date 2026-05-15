Kako prenosi Špigl, Madurov sin Nikola Maduro Gera rekao je da se njegov otac od perioda uskršnje nedelje nalazi u ćeliji sa još 18 ljudi.

Prema njegovim rečima, približno polovina zatvorenika govori španski jezik, što Maduru omogućava svakodnevnu komunikaciju i lakše prilagođavanje uslovima pritvora. On je opisao i svakodnevnu rutinu venecuelanskog predsednika, navodeći da vreme provodi uz televizijski program, časove engleskog jezika i čitanje verske literature.

Priča o Maduru ponovo je izazvala veliku pažnju međunarodne javnosti jer se radi o jednom od najdramatičnijih političkih događaja poslednjih godina u Latinskoj Americi.

Prema navodima iz izvornog izveštaja, američka vojska je 3. januara sprovela operaciju u Karakasu tokom koje su uhapšeni Nikola Maduro i njegova supruga, nakon čega su prebačeni u Njujork.

Američki predsednik Donald Tramp tada je izjavio da će Maduro i njegova supruga odgovarati pred sudom zbog optužbi povezanih sa „narkoterorizmom“. Sa druge strane, venecuelanski lider i njegova supruga odbacili su sve optužbe i tvrde da se radi o politički motivisanom procesu.

Kako navodi Špigl, Vašington je u međuvremenu dozvolio Karakasu da finansira pravnu odbranu Madura i njegove supruge, što se u diplomatskim krugovima tumači kao pokušaj da čitav proces dobije formalni pravni okvir uprkos ogromnim političkim tenzijama između dve države.

Informacije koje je izneo Madurov sin dodatno su pojačale interesovanje javnosti za uslove u kojima se nalazi venecuelanski predsednik, posebno zbog tvrdnji da dane provodi u zajedničkoj ćeliji, daleko od političke scene na kojoj je godinama bio jedna od najkontroverznijih figura Latinske Amerike.