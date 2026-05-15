Predsedniku SAD je, kao i svim putnicima u Kinu, rečeno da ne koristi lične uređaje kako bi zaštitio svoje podatke od hakera.

To će biti teških nekoliko dana za Trampa, koji često koristi telefon — zove prijatelje, prima pozive novinara i objavljuje memove.

Zvaničnik Bele kuće potvrdio je da predsednik neće koristiti svoj lični telefon u Kini. U nedostatku uređaja, Tramp je skrenuo pažnju na nešto drugo:

Tramp je uhvaćen kako krišom zaviruje u privatnu beležnicu Si Đinpinga tokom banketa u Pekingu, dok se Si udaljio!

Naime, tekst u beležnici bio je na kineskom, tako da nije poznato da li je Tramp saznao nešto novo.

Tramp je tokom dva dana sastanaka sa kineskim liderom Si Đinpingom razgovarao o teškim pitanjima, uključujući rat u Iranu, Tajvan, trgovinu i tehnologiju.

Dva svetska lidera su takođe učvrstila svoj lični odnos tokom velike ceremonije dobrodošlice, državne banket večere, pa čak i izvođenja njegove omiljene predizborne pesme „YMCA“ od strane kineskog benda.