“Visoki predstavnik Šmit obavestio je Veće za sprovođenje mira (PIC) o svojoj odluci da se povuče s funkcije. Priznajemo godine predanog rada i dostignuća gospodina Šmita u BiH. Njegova odluka da napusti Sarajevo dolazi u pravom trenutku, dok međunarodna zajednica zajedno radi na okretanju nove stranice i deeskalaciji tenzija u BiH", izjavio je portparol Stejt Departmenta za Radio Slobodnu Evropu (RSE).

On je to rekao odgovarajući na pitanje RSE da li je Stejt Department bio informisan o Šmitovim planovima za povlačenje.

Zaključuje se, koonstatuje RSE, da SAD ostaju privržene Dejtonskom sporazumu, suverenitetu i nezavisnosti BiH.

Šmit je u ponedeljak, 11. maja saopštio da se povlači iz "ličnih razloga" ali i da će na toj poziciji ostati do imenovanja naslednika kojeg bi, kako je naveo, trebalo da predloži Veće za sprovođenje mira u BiH koje čine SAD, Turska, Velika Britanija, Rusija, Japan i više članica EU.

Republika srpska ne priznaje Šmita jer njegovo imenovanje za visokog predstavnika u BiH nije potovrđeno u Savetu bezbednosti UN kako je to predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom.