Planirano je da se posle sastanak Kos i Kurti obrate javnosti.

"Jačanjem nepokolebljive podrške EU, ova poseta ima za cilj da podstakne dalji napredak 'Kosova' na putu evropskih integracija i ojača međusobno angažovanje na zajedničkim prioritetima", stoji u saopštenju Evropske komisije o poseti.

Kako se dodaje, "njena poseta naglašava nepokolebljivu podršku EU evropskoj perspektivi 'Kosova' i potrebu za brzim i odlučnim reformama kako bi se unapredio put ka evropskim integracijama".

Ne pominje se hoće li pričati sa Srbima.

Tema za razgovor i kritiku je puno, no teško je verovati da će Marta Kos kojoj je manir da kritikuje Beograd, pitati Kurtija zašto hapsi Srbe bez osnova, zašto krađom na izborima uzurpira vlast, zašto je ukinuo dinar, srpske pošte, banke, zašto pljačkaju srpske kuće, a "juriša" i na zdravstvo i obrazovanje...