Bivši mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da je Mađarska dobila "liberalnu vladu", dok je dosadašnja "patriotska administracija" završila mandat uz, kako je naveo, značajne ekonomske i društvene rezultate ostvarene tokom proteklih 16 godina.

Orban je u video-poruci objavljenoj na društvenim mrežama naveo da je ekonomski rast Mađarske bio drugi najveći u Evropskoj uniji, kao i da je politika zasnovana na radu od 2010. godine otvorila milion novih radnih mesta.

On je, navodi MTI, među dostignućima svoje vlade izdvojio poreske olakšice za porodice sa decom, oslobađanje od poreza na dohodak za majke sa više dece, kao i poreske olakšice za mlade mlađe od 25 godina.

Prema njegovim rečima, vlada je omogućila studentske i radničke kredite, subvencionisane stambene zajmove sa kamatom od tri odsto, smanjenje troškova komunalija, kao i isplatu 13. i 14. penzije.

Orban je naveo da je minimalna zarada od 2010. godine povećana četiri i po puta, dok je prosečna plata učetvorostručena.

Dodao je da prosečna plata lekara sada iznosi oko dva miliona forinti, odnosno približno 5.600 evra, dok je prosečna zarada nastavnika blizu milion forinti. Bivši premijer je ocenio da je njegova vlada udvostručila državnu imovinu i istakao da su od stranih vlasnika otkupljeni Aerodrom "Franc List" u Budimpešti i energetske kompanije.

On je dodao da su zlatne rezerve Mađarske povećane sa tri na više od 100 tona, kao i da su devizne rezerve dostigle istorijski maksimum.

"Naši rezultati govore sami za sebe. Od danas Mađarsku vodi liberalna vlada. Nadam se da neće prokockati ono što su patriotske snage gradile tokom proteklih 16 godina", zaključio je Orban.