"Važan korak u odnosima sa Mađarskom: danas su vraćena sredstva i vredne stvari Oščadbanke, koje su mađarske specijalne službe zaplenile u martu ove godine. Tada je mađarska strana nezakonito pritvorila službenike banke. Prethodno smo vratili ljude, a sada su sredstva i vredne stvari već u potpunosti na ukrajinskoj teritoriji", rekao je Zelenski.

On je zahvalio Mađarskoj na "konstruktivnom i civilizovanom koraku", kao i svima u ukrajinskom timu koji su se, kako je naveo, "borili za pravednu odluku i branili interese naše države i našeg naroda", prenosi Ukrinform.

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha izjavio je 6. marta da su u Budimpešti mađarske vlasti uzele za taoce sedam ukrajinskih državljana - zaposlenih u Oščadbanki i ukrale novac koji su prevozili.

Prema njegovim rečima, sedam zaposlenih u Oščadbanki putovali su između Austrije i Ukrajine u dva bankarska automobila i prevozili su gotovinu u okviru redovnog prevoza između državnih banaka.

Mađarska vlada je 10. marta usvojila posebnu rezoluciju u vezi sa gotovinom i zlatom zaplenjenim iz vozila za naplatu potraživanja Sberbanke Ukrajine.

Imovina je ostala pod kontrolom mađarskih vlasti tokom trajanja istrage.

U Mađarskoj su 12. aprila održani parlamentarni izbori na kojima je pobedila stranka Tisa, koju predvodi Peter Mađar.