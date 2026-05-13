Ogromne tenzije tresu Persijski zaliv nakon što je Iran optužio Kuvajt za ilegalni napad na iransko plovilo i hapšenje četiri iranska državljana u blizini strateški važne oblasti povezane sa američkim vojnim operacijama.

Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi uputio je oštre optužbe na račun Kuvajta, tvrdeći da je incident deo šire strategije pritiska na Teheran.

– U jasnom pokušaju sejanja razdora, Kuvajt je ilegalno napao iranski brod i pritvorio četiri naša građanina u Persijskom zalivu. Ovaj protivzakoniti čin dogodio se u blizini ostrva koje su SAD koristile za pokretanje napada na Iran – poručio je Arakči.

Njegove izjave odmah su podigle dodatnu nervozu u regionu koji već mesecima ključa zbog sukoba interesa Irana, arapskih država i američkog vojnog prisustva.

Incident blizu strateške američke zone

Iako Teheran nije precizirao o kom se ostrvu radi, iranski zvaničnici jasno su naglasili da se incident dogodio u oblasti povezanoj sa američkim vojnim operacijama.

Persijski zaliv i Ormuski moreuz predstavljaju jedno od najvažnijih energetskih čvorišta na svetu, kroz koje prolazi veliki deo globalnog izvoza nafte.

Upravo zbog toga svaki sukob ili incident u tim vodama izaziva ozbiljnu zabrinutost na međunarodnom nivou.

Iran već duže vreme upozorava da će svaki pokušaj ometanja njegovih brodova ili ograničavanja prisustva u Zalivu smatrati direktnom pretnjom nacionalnoj bezbednosti.

Teheran traži oslobađanje uhapšenih i preti odgovorom

Zvanični Teheran zahteva hitno i bezuslovno oslobađanje privedenih iranskih državljana.

Arakči je naglasio da Iran zadržava pravo na „uzvratne akcije“, što analitičari tumače kao moguću najavu recipročnih mera.

U prethodnim krizama slične izjave često su prethodile zapleni stranih brodova, pojačanom prisustvu Revolucionarne garde ili vojnim demonstracijama sile u Persijskom zalivu.

Iran poslednjih meseci intenzivno pokušava da učvrsti kontrolu nad ključnim pomorskim rutama, uključujući i područje Ormuskog moreuza, što dodatno podiže tenzije sa susednim državama i Zapadom.

Šta ova kriza znači za region

Analitičari upozoravaju da bi novi sukob između Irana i Kuvajta mogao dodatno destabilizovati ionako eksplozivnu situaciju na Bliskom istoku.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da se incident dogodio u blizini američkih vojnih zona, što povećava rizik od šire međunarodne eskalacije.

Moguće posledice uključuju nove probleme u pomorskom saobraćaju, rast cena transporta i dodatni skok tenzija između Irana i američkih saveznika u Zalivu.

Dok Teheran govori o „provokaciji i agresiji“, iz Kuvajta za sada nema detaljnijeg odgovora na optužbe iranske strane.