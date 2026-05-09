Mađarska je danas ušla u novu političku eru nakon što je lider stranke Tisa, Peter Mađar, zvanično preuzeo funkciju premijera i time okončao višegodišnju dominaciju Viktora Orbana i njegove partije Fides. Ceremonija inauguracije održana je u parlamentu u Budimpešti, gde je Mađar položio zakletvu i formalno preuzeo vođenje mađarske vlade.

Tokom obraćanja u parlamentu novi premijer poručio je da će raditi na „uspostavljanju pravde i evropske budućnosti Mađarske“, ističući da će njegov mandat biti usmeren na borbu protiv korupcije i političke reforme.

– Kunem se da ću služiti mađarskom narodu, braniti ustavni poredak i raditi na uspostavljanju pravde i evropske budućnosti naše zemlje – izjavio je Peter Mađar tokom polaganja zakletve.

Njegova partija Tisa, koja se politički pozicionira kao desni centar, ostvarila je istorijsku pobedu na parlamentarnim izborima održanim prošlog meseca. Prema navodima mađarskih medija, osvojila je više glasova i poslaničkih mandata nego bilo koja druga politička opcija u postkomunističkoj istoriji zemlje.

Kako je Mađar srušio Orbana

Pobeda Petera Mađara smatra se jednim od najvećih političkih preokreta u savremenoj istoriji Mađarske. Viktor Orban i Fides godinama su dominirali političkom scenom, uz snažnu kontrolu državnih institucija i veoma izražen nacionalno-konzervativni kurs.

Međutim, poslednjih godina raslo je nezadovoljstvo zbog ekonomskih problema, inflacije, optužbi za korupciju i zategnutih odnosa Budimpešte sa Evropskom unijom.

Peter Mađar uspeo je da okupi veliki broj birača koji su želeli promene i povratak bližim odnosima sa Briselom. Tokom kampanje insistirao je na reformama pravosuđa, transparentnijem radu države i obračunu sa korupcijom.

Nakon inauguracije pozvao je građane na veliki skup pod nazivom „promena režima“, koji će biti održan ispred parlamenta u Budimpešti.

Prema pisanju mađarskih medija, skup bi trebalo da simbolično označi početak nove političke epohe u zemlji.

Novi parlament odmah kreće sa promenama

U televizijskom obraćanju koje je prenosila agencija MTI, Peter Mađar najavio je da će novi parlament odmah započeti sa usvajanjem prvih zakona i izborom novih potpredsednika parlamenta.

Konstitutivna sednica parlamenta održava se već danas, a potom će uslediti veliko okupljanje građana na Košutovom trgu u centru Budimpešte.

Mađar je zajedno sa novoizabranom predsednicom parlamenta Agneš Forsthofer i liderkom poslaničke grupe Tise Andreom Bujdošo položio vence na spomenike Andrašija i Atile, što je predstavljeno kao simbol novog početka za državu.

Analitičari ocenjuju da će naredni meseci biti ključni za Mađarsku, jer će nova vlast morati brzo da pokaže da li zaista može da sprovede reforme koje je obećavala tokom kampanje.

Posebno će biti praćeni odnosi nove vlade sa Evropskom unijom, ali i reakcije pristalica Viktora Orbana, koji i dalje ima snažnu političku bazu u zemlji.

Prema navodima mađarskih medija i agencije MTI, inauguracija Petera Mađara protekla je uz veliko interesovanje javnosti i prisustvo brojnih domaćih i stranih zvaničnika.