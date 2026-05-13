Republikanci u američkom Senatu blokirali su danas najnoviji pokušaj demokrata da se okonča rat u Iranu, koji je 28. februara pokrenuo američki predsednik Donald Tramp, dok ga ne odobri Kongres.

Senat je glasao sa 50 prema 49 glasova da se ne usvoji rezolucija o ratnim ovlašćenjima, a tri republikanca su podržala predlog demokratskog senatora iz Oregona Džefa Merklija, prenosi Rojters.

To je bio sedmi put ove godine da su predsednikove kolege republikanci u Senatu, kao i sam američki predsednik Donald Tramp, blokirali slične rezolucije.

Demokratski predlog podržali su svojim glasovima republikanci Rend Pol iz Kentakija, Suzan Kolins iz Mejna i Lisa Murkovski iz Aljaske, dok je demokrata Džon Feterman iz Pensilvanije glasao zajedno sa republikancima.

Ovo je bilo prvo glasanje u Senatu otkako je sukob Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je počeo 28. februara i u kome je od 8. aprila na snazi primirje, dostigao rok od 60 dana, nakon čega bi Tramp trebalo da zatraži odobrenje Kongresa.

Tramp je ranije izjavio da je prekid vatre "prekinuo" neprijateljstva SAD protiv Irana.

Prema zakonu o ratnim ovlašćenjima Sjedinjenih Američkih Država iz 1973. godine, koji je usvojen kao odgovor na Vijetnamski rat, predsednik SAD može da vodi vojnu akciju samo 60 dana, pre nego što je okonča, zatraži odobrenje od Kongresa ili zatraži produženje od 30 dana zbog "neizbežne vojne potrebe u vezi sa bezbednošću Oružanih snaga Sjedinjenih Država".