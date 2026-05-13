Zabrinutost među građanima je izazvala pojava vuka u Janjini u Grčkoj, na priobalnoj biciklističkoj stazi pored jezera, nadomak urbanog dela grada, prenosi grčki poratl Pronjuz.

Divlja životinja pojavila se usred dana na mestu kojim svakodnevno prolaze biciklisti, rekreativci i prolaznici, ne pokazujući strah niti uznemirenost zbog prisustva ljudi.

Stanovnici koji su se zatekli u tom području snimili su vuka, a video je objavljen na društvenim mrežama i prikazuje životinju kako se mirno kreće duž biciklističke staze.

„I ovo sam dočekao da vidim! Vuk usred Janjine, tamo gde ljudi šetaju!!!!…“ - navodi se u opisu snimka.

Obaveštena je policija, ali prema informacijama, mogućnosti za hitnu intervenciju u ovakvim slučajevima su ograničene.

Stanovnici tog područja navode da je ovo prvi zabeleženi slučaj pojave vuka na tako centralnom mestu, u blizini kuća i stočarskih objekata.

Do sada su se slični incidenti uglavnom beležili u udaljenijim planinskim i šumskim predelima oko grada.

BONUS VIDEO