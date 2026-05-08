Pravi haos dogodio se u Hagu kada je u sedištu stranke holandskog premijera Roba Jetena eksplodirala bomba koja je, prema navodima policije, ubačena kroz prorez za poštu.

Napad se dogodio u četvrtak kasno uveče u prostorijama centrističke stranke D66, a policija je ubrzo privela osumnjičenog muškarca starog 37 godina.

Eksplozija tokom sastanka

U trenutku detonacije u štabu stranke nalazilo se oko trideset članova D66 i predstavnika omladinskog krila partije koji su prisustvovali sastanku.

Prema prvim informacijama, niko nije povređen, ali su prisutni ostali u šoku nakon snažne eksplozije.

Policija za sada nije objavila dodatne detalje o motivu napada niti o vrsti eksplozivne naprave.

Premijer poručio: „Nećete nas zastrašiti“

Holandski premijer Rob Jeten rekao je da ovakvi napadi neće uplašiti njega ni članove njegove stranke.

– Prilično je uzaludno misliti da političare možete zastrašiti ovakvim akcijama – izjavio je Jeten na konferenciji za novinare.

Lideri drugih političkih stranaka u Holandiji takođe su osudili napad i izrazili podršku premijeru.

Drugi napad za manje od godinu dana

Ovo nije prvi incident usmeren protiv stranke D66.

U septembru prošle godine desničarski protesti u Hagu pretvorili su se u nasilje, a demonstranti su tada demolirali prostorije partije samo nekoliko nedelja pred parlamentarne izbore.

Jeten je i tada oštro reagovao, nazvavši napadače „šljamom“.

Napetost raste u Holandiji

Napad na sedište vladajuće stranke dodatno je podigao političke tenzije u Holandiji, posebno u trenutku kada je bezbednost političara postala jedna od glavnih tema u evropskim državama.

Istraga o eksploziji i dalje traje.