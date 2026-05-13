Američke vlasti razotkrile su jednu od najjezivijih ekstremističkih mreža poslednjih godina nakon što je vođa neonacističkog „Maniac Murder Cult“-a, Mihail Čhikvišvili, poznat pod nadimkom „Commander Butcher“ („Komandant Kasapin“), osuđen na 15 godina zatvora zbog planiranja terorističkih napada, trovanja dece i podsticanja masovnih ubistava širom SAD.

Kako prenose američki mediji i dokumenti federalnog suda u Bruklinu, gruzijski ekstremista godinama je preko Telegrama regrutovao sledbenike i širio jezivu propagandu mržnje usmerenu protiv Jevreja, crnaca i drugih manjina.

Njegova organizacija, povezana sa ekstremističkim krugovima iz Rusije i Ukrajine, prema navodima istražitelja, promovisala je satanizam, nacizam i masovno nasilje kao sredstvo izazivanja haosa u društvu.

Jezivi planovi: Trovanje jevrejske dece i masakri za Novu godinu

Prema optužnici FBI-a, Čhikvišvili je svojim sledbenicima slao takozvani „Hater’s Handbook“, priručnik mržnje koji je sadržao uputstva za pravljenje bombi, otrova i smrtonosnih gasova.

U jednom od najjezivijih planova, koji je sprečio tajni agent FBI-a, vođa kulta želeo je da napadači obučeni kao Deda Mraz dele otrovane slatkiše jevrejskoj deci u Bruklinu tokom praznika.

Američki istražitelji navode da je istovremeno planirao i napade sa velikim brojem žrtava za Novu godinu u Njujorku.

Federalni tužioci tvrde da je njegova propaganda inspirisala više brutalnih zločina, uključujući ubistvo sedamnaestogodišnjaka u školi u Nešvilu i masovno ubadanje nožem koje je uživo prenošeno preko interneta u Turskoj.

„Manipulisao je dečakom i pretvorio ga u ubicu“

Tokom suđenja u federalnom sudu u Bruklinu, sudija Carol Bagley Amon saslušala je emotivna svedočenja preživelih, porodica žrtava i nastavnika koji su direktno povezali nasilje sa ideologijom „Maniac Murder Cult“-a.

Jedan od učenika koji je preživeo pucnjavu u Nešvilu izjavio je da je napadač bio pod snažnim uticajem ekstremističke propagande koju je širio Čhikvišvili.

Nastavnik iz Antioha rekao je pred sudom:

– Ovaj čovek manipulisao je ranjivim i povodljivim dečakom i pretvorio ga u ubicu koji mrzi samog sebe.

Svedočenja su, prema pisanju američkih medija, potpuno ogolila posledice radikalizacije na internetu i pokazala kako digitalna propaganda može dovesti do stvarnog krvoprolića.

„Izvinjavam se Jevrejima i crncima“

Nekoliko dana pre izricanja presude sudu je pročitano i pismo koje je Čhikvišvili poslao sudiji.

U njemu je tvrdio da se odrekao nasilne ideologije i izrazio kajanje.

– Izvinjavam se Jevrejima, crncima i svima koje sam targetirao – napisao je.

Ipak, američke vlasti ocenile su da njegova dela predstavljaju ozbiljnu pretnju nacionalnoj bezbednosti.

Američka državna tužiteljka Pamela Bondi izjavila je da su „nasilne nihilističke rasističke grupe poput ove stalna pretnja američkom narodu“.

Direktor FBI-a Kash Patel rekao je da je optuženi planirao „užasan napad usmeren protiv Jevreja i rasnih manjina“ i da je čak planirao trovanje dece slatkišima tokom praznika.

Kako je FBI razbio kult smrti

Istraga je dobila ključni preokret kada je tajni agent FBI-a uspeo da se infiltrira u komunikaciju ekstremističke mreže preko Telegrama.

Čhikvišvili je kasnije uhapšen u Moldaviji i izručen SAD.

Prema podacima istraživača iz Centra za borbu protiv terorizma pri američkoj vojnoj akademiji Vest Point, ideologija „Maniac Murder Cult“-a zasniva se na kombinaciji neonacizma, satanizma i pozivanja na nasumično masovno nasilje.

Američke vlasti upozoravaju da ovakve grupe predstavljaju sve veću opasnost jer koriste društvene mreže i šifrovane aplikacije za regrutaciju mladih širom sveta.