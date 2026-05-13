"Ne mislim o finansijskoj situaciji Amerikanaca", rekao je Donald Tramp usred pregovora sa Iranom.

Donald Tramp izjavio je da rastući finansijski pritisak koji rat sa Iranom nanosi Amerikancima „ni najmanje“ ne utiče na njega da postigne mirovni sporazum sa Teheranom.

Pošto je inflacija u SAD dostigla najviši nivo u poslednje tri godine, a troškovi goriva nastavili da rastu nakon naglog skoka cena nafte, predsednik SAD je u utorak rekao da nije usredsređen na ekonomske teškoće izazvane sukobom.

"Jedina stvar koja je važna kada govorim o Iranu jeste da oni ne mogu da imaju nuklearno oružje", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući pre ukrcavanja u avion za Kinu.

"Ne mislim o finansijskoj situaciji Amerikanaca. Ne mislim ni o kome. Mislim samo o jednoj stvari: ne smemo dozvoliti Iranu da ima nuklearno oružje. To je sve."

Ove izjave dolaze uoči kampanje za izbore na polovini predsedničkog mandata u SAD, za koju se očekuje da bude obeležena rastućom zabrinutošću zbog troškova života.

Tramp je govorio i nekoliko sati nakon što su zvanični podaci pokazali da su cene u SAD u aprilu porasle za 3,8 odsto — najbržim tempom od 2023. godine — uglavnom zbog troškova energije koji su naglo skočili otkako su SAD i Izrael krajem februara prvi put napali Iran.

Prema podacima organizacije AAA, prosečna cena benzina sada iznosi više od 4,50 dolara po galonu, što je najviši nivo u poslednje četiri godine. Cene hrane su takođe porasle za gotovo četiri odsto, računi za struju i komunalije su veći, a avio-kompanije su podigle cene karata za više od 20 odsto.

Najviši Trampovi zvaničnici mesecima pokušavaju da objasne kada će, ili da li će uopšte, ovakvi pritisci popustiti. Američki ministar energetike Kris Rajt rekao je u martu da bi cene goriva mogle da se vrate na nivo pre rata do leta, ali je u nedelju izjavio da „ne može da daje prognoze“. U aprilu je za CNN rekao da pad cena ispod tri dolara po galonu „možda neće uslediti pre sledeće godine“.

I sam Tramp je, kada je nedavno upitan za prognozu, rekao da bi cene do novembra mogle da budu niže, „ili iste, ili možda malo više“.

Kevin Haset, Trampov glavni ekonomski savetnik, rekao je u nedelju za Foks njuz da olakšanje dolazi „relativno brzo i svakako pre izbora“. Takođe je tvrdio da ga je predsednik lično uverio da je „rat veoma blizu kraja“.