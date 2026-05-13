"Obim operacije je bez presedana u poslednjim godinama", rekao je na konferenciji za novinare zamenik pomoćnika komesara londonske policije Džejms Harman, prenosi Rojters.

Harman je kazao da će u policijskoj operaciji u Londonu u subotu učestvovati oko 4.000 policajaca, uz podršku helikoptera i jedinica sa psima, sa naoružanim policijskim vozilima u rezervi.

Očekuje se da će na propalestinskoj protestnoj šetnji i na odvojenom antiimigrantskom protestu u subotu u Londonu biti prisutno najmanje 80.000 ljudi.

Policija je saopštila da će koristiti "najodlučniju moguću upotrebu" svojih ovlašćenja kako bi sprečila probleme.

Propalestinskom protestnom šetnjom u subotu će u Londonu biti obeležen Dan nakbe, kojim Palestinci obeležavaju gubitak svojih teritorija nakon arapsko-izraelskog rata 1948. godine, kada je rođena država Izrael, dok antiimigrantski skup "Ujedinite Kraljevstvo" organizuje antiislamski aktivista Stiven Jaksli-Lenon, koji je poznatiji po svom pseudonimu Tomi Robinson.

Uoči protesta, britanski premijer Kir Starmer rekao je da je vlada zabranila ulazak sedmorice stranih "ekstremno desničarskih agitatora" u Britaniju kako bi prisustvovali protestu koji organizuje Jaksli-Lenon,prenosi Tanjug.

