Neposredno pred važan susret Donalda Trampa i Si Đinpinga, ruski predsednik Vladimir Putin poslao je poruku koja je, prema pisanju kineskog portala NetEase, ozbiljno promenila atmosferu oko američko-kineskih pregovora.

Kineski medij ocenjuje da je Moskva tim potezom jasno pokazala kako odnosi Rusije i Kine ostaju stabilni uprkos pokušajima spoljnog pritiska i diplomatskog razdvajanja.

Kako navodi NetEase, Putin je u trenutku pojačanih globalnih tenzija izjavio da "saradnja Rusije i Kine predstavlja faktor stabilnosti i obuzdavanja u svetu". Upravo ta formulacija, prema oceni kineskih autora, imala je mnogo šire značenje od obične diplomatske izjave i poslata je neposredno pred Trampov dolazak u Peking.

U tekstu se tvrdi da je Tramp u Kinu stigao sa namerom redefinisanja američko-kineskih odnosa, prvi put posle gotovo devet godina, ali da je ruska strana svojim istupom uspela da preuzme inicijativu pre početka razgovora.

Kineski portal ocenjuje da je Moskva time poslala signal kako rusko-kinesko partnerstvo nije samo formalno prijateljstvo već odnos sposoban da izdrži ozbiljan međunarodni pritisak.

Prema pisanju kineskih medija, globalna scena trenutno prolazi kroz veliku transformaciju. Sporazumi o kontroli naoružanja i neširenju nuklearnog oružja sve su slabiji, dok istovremeno raste političko i bezbednosno povezivanje SAD, EU i država Latinske Amerike.

U tom kontekstu, Putinova izjava predstavljena je kao demonstracija strateške stabilnosti između Moskve i Pekinga.

NetEase dalje ocenjuje da Moskva smatra kako su pokušaji Zapada da udalji Rusiju i Kinu ostali bez većeg uspeha. U analizi se navodi da je Rusija tokom prethodnih godina prošla kroz snažan ekonomski i geopolitički pritisak i da je, prema viđenju kineskih autora, naučila kako da odgovori na različite oblike političkog i ekonomskog delovanja spolja.

Kako piše Reuters u drugim analizama odnosa velikih sila, poslednjih godina primetno je intenziviranje saradnje između Moskve i Pekinga u više oblasti, uključujući energetiku, trgovinu i međunarodnu diplomatiju.

Upravo zbog toga se svaka javna poruka lidera dve države pažljivo prati i tumači u međunarodnim političkim krugovima.

Kineski portal tvrdi da je Putin ovom izjavom želeo da podseti i Vašington i Brisel da Rusija raspolaže partnerstvima koja smatra dugoročno pouzdanim. U tekstu se posebno naglašava da inicijativu na međunarodnoj sceni, prema njihovom viđenju, zadržavaju države koje planiraju dugoročno i deluju preventivno pre nego što protivnik povuče ključni potez.

Na kraju analize NetEase zaključuje da je, bez obzira na konačne rezultate razgovora između Trampa i Si Đinpinga, ruski predsednik već uspeo da unapred utiče na političku atmosferu i da smanji prostor Vašingtonu za diplomatski manevar.

Kineski autori ocenjuju da je upravo taj trenutak pokazao koliko su odnosi velikih sila postali deo mnogo šire strateške igre koja se sada vodi na više frontova istovremeno.