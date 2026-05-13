Hortenzije u maju polako ulaze u fazu intenzivnog rasta i već formiraju brojne pupoljke koji će tokom leta procvetati u raskošne cvetove.

Iako važe za biljke koje nisu zahtevne za održavanje, baštovani upozoravaju da je upravo sada pravo vreme da im pružite dodatnu negu kako bi bile zdrave i bogato cvetale.

Tokom proleća obilne kiše često ispiraju hranljive materije iz zemlje, dok toplije vreme dodatno isušuje tlo. Hortenzije su biljke koje traže mnogo vode, pa ako zemlja ne zadržava dovoljno vlage, lako mogu da uvenu, posmeđe ili da tokom leta daju znatno manje cvetova.

Iskusni baštovan Ričard Seres-Nađ iz Hydrangea Library otkrio je jednostavan i potpuno besplatan trik koji može pomoći hortenzijama da napreduju – korišćenje taloga od kafe.

„Talog od kafe dugo se smatra skrivenim blagom u baštovanstvu jer predstavlja ekološki i jeftin način za poboljšanje kvaliteta zemljišta. Hortenzije posebno imaju koristi od njega kada se pravilno koristi“, objasnio je stručnjak.

Talog od kafe je blago kiseo, što hortenzijama veoma prija, a bogat je i ugljenikom koji poboljšava strukturu zemlje. Pomaže da tlo postane rastresitije, privlači gliste i omogućava bolju cirkulaciju vazduha oko korena biljke.

Osim toga, organska materija iz kafe pomaže zemlji da duže zadržava vlagu, što je posebno važno tokom toplih i suvih letnjih dana kada hortenzije najčešće venu. Talog sadrži i azot – ključni nutrijent za razvoj lišća i snažnih stabljika. Kada biljka razvije čvrste grane, lakše može da nosi velike i teške cvetove tokom sezone.

Baštovani savetuju oprez sa prirodnim đubrivima jer mogu biti jača od kupovnih preparata, pa ih je najbolje koristiti u manjim količinama.

Dovoljno je da jednu kašiku taloga od kafe pomešate sa vodom u zalivači ili bočici sa raspršivačem, a zatim tom blagom mešavinom zalijete hortenzije. Na taj način biljka će dobiti dodatne hranljive materije i lakše podneti letnje vrućine, piše Express.