Vlasti u Moskvi uvele su nova stroga ograničenja na objavljivanje informacija o terorističkim napadima i napadima dronovima, a građanima, medijima i organizacijama sada prete velike novčane kazne ukoliko objave fotografije, video-snimke ili detalje pre zvaničnih saopštenja države.
Kako prenosi ruska agencija Interfaks, odluku je donela Antiteroristička komisija grada Moskve, a mere su već stupile na snagu.
Prema saopštenju objavljenom na zvaničnom sajtu gradonačelnika Moskve, cilj novih pravila je sprečavanje širenja „lažnih informacija“ tokom vanrednih situacija i napada.
Ograničenja će ostati na snazi do daljeg.
Zabranjene objave o dronovima i eksplozijama
Novim pravilima zabranjeno je javno objavljivanje bilo kakvih informacija o terorističkim napadima na teritoriji Moskve pre nego što se oglase Ministarstvo odbrane Rusije ili gradske vlasti.
Zabrana se odnosi na:
- fotografije i video-snimke posledica napada,
- informacije o eksplozijama i požarima,
- podatke o napadima dronovima,
- detalje o oštećenjima infrastrukture,
- informacije o ugrožavanju života građana.
Mere se odnose na medije, državne institucije, hitne službe, organizacije, ali i obične građane.
Izuzetak su samo prijave koje se šalju nadležnim organima i hitnim službama, pod uslovom da nisu javno objavljene.
Istovremeno, zabrana ne važi za informacije koje objavljuju Ministarstvo odbrane Rusije, zvanični portal gradonačelnika Moskve i blog gradonačelnika Sergey Sobyanin.
Velike kazne za prekršioce
Ruske vlasti upozorile su da će kršenje novih pravila biti strogo kažnjavano.
Iako tačan iznos kazni za sada nije preciziran u prvom saopštenju, navodi se da su predviđene „značajne novčane kazne“ za svakoga ko prekrši zabranu.
Ovaj potez dolazi u trenutku kada Rusija poslednjih meseci beleži sve više napada dronovima na Moskvu i druge velike gradove, dok društvene mreže često preplave snimci eksplozija i udara pre nego što se oglase zvanične institucije.
Šta ova odluka zapravo znači
Analitičari smatraju da Moskva ovim potezom pokušava da potpuno centralizuje kontrolu nad informacijama tokom bezbednosnih incidenata i spreči širenje panike ili kompromitujućih snimaka na internetu.
Kritičari Kremlja upozoravaju da bi nova pravila mogla dodatno ograničiti slobodu informisanja i omogućiti vlastima da strože kontrolišu medijski narativ o ratu i bezbednosnoj situaciji u zemlji.
Sa druge strane, ruske vlasti tvrde da je cilj mera zaštita građana i sprečavanje širenja dezinformacija koje bi mogle izazvati haos.
U svakom slučaju, Moskva ovim potezom jasno pokazuje da ulazi u novu fazu kontrole informacija usred sve češćih bezbednosnih pretnji.
