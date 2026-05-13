Vlasti u Moskvi uvele su nova stroga ograničenja na objavljivanje informacija o terorističkim napadima i napadima dronovima, a građanima, medijima i organizacijama sada prete velike novčane kazne ukoliko objave fotografije, video-snimke ili detalje pre zvaničnih saopštenja države.

Kako prenosi ruska agencija Interfaks, odluku je donela Antiteroristička komisija grada Moskve, a mere su već stupile na snagu.

Prema saopštenju objavljenom na zvaničnom sajtu gradonačelnika Moskve, cilj novih pravila je sprečavanje širenja „lažnih informacija“ tokom vanrednih situacija i napada.

Ograničenja će ostati na snazi do daljeg.

Zabranjene objave o dronovima i eksplozijama

Novim pravilima zabranjeno je javno objavljivanje bilo kakvih informacija o terorističkim napadima na teritoriji Moskve pre nego što se oglase Ministarstvo odbrane Rusije ili gradske vlasti.

Zabrana se odnosi na:

fotografije i video-snimke posledica napada,

informacije o eksplozijama i požarima,

podatke o napadima dronovima,

detalje o oštećenjima infrastrukture,

informacije o ugrožavanju života građana.

Mere se odnose na medije, državne institucije, hitne službe, organizacije, ali i obične građane.

Izuzetak su samo prijave koje se šalju nadležnim organima i hitnim službama, pod uslovom da nisu javno objavljene.

Istovremeno, zabrana ne važi za informacije koje objavljuju Ministarstvo odbrane Rusije, zvanični portal gradonačelnika Moskve i blog gradonačelnika Sergey Sobyanin.

Velike kazne za prekršioce

Ruske vlasti upozorile su da će kršenje novih pravila biti strogo kažnjavano.

Iako tačan iznos kazni za sada nije preciziran u prvom saopštenju, navodi se da su predviđene „značajne novčane kazne“ za svakoga ko prekrši zabranu.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada Rusija poslednjih meseci beleži sve više napada dronovima na Moskvu i druge velike gradove, dok društvene mreže često preplave snimci eksplozija i udara pre nego što se oglase zvanične institucije.

Šta ova odluka zapravo znači

Analitičari smatraju da Moskva ovim potezom pokušava da potpuno centralizuje kontrolu nad informacijama tokom bezbednosnih incidenata i spreči širenje panike ili kompromitujućih snimaka na internetu.

Kritičari Kremlja upozoravaju da bi nova pravila mogla dodatno ograničiti slobodu informisanja i omogućiti vlastima da strože kontrolišu medijski narativ o ratu i bezbednosnoj situaciji u zemlji.

Sa druge strane, ruske vlasti tvrde da je cilj mera zaštita građana i sprečavanje širenja dezinformacija koje bi mogle izazvati haos.

U svakom slučaju, Moskva ovim potezom jasno pokazuje da ulazi u novu fazu kontrole informacija usred sve češćih bezbednosnih pretnji.