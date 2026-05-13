Sekretarijat lokalne poreske administracije u Subotici obavestio je javnost o problemu koji se odnosi na plaćanje drugog kvartala poreza na imovinu za fizička lica u 2026. godini. Zbog uočenog tehničkog propusta, građanima se savetuje da ne koriste QR kodove koji se nalaze na odštampanim uplatnicama.

Prema zvaničnom obaveštenju, greška se javlja prilikom očitavanja QR koda u različitim kanalima plaćanja. Kada se uplata vrši putem mobilnih bankarskih aplikacija, kod se ne može pravilno prepoznati, dok na šalterima pošta, banaka i drugih platnih institucija dolazi do još ozbiljnijeg problema – prikazani iznos može biti uvećan čak sto puta, odnosno dodavanjem dve nule na stvarnu obavezu.

Iako se radi o tehničkoj grešci vezanoj za QR kod, nadležni su naglasili da su svi ostali podaci na uplatnicama ispravni. To uključuje tačne iznose poreza koji građani treba da uplate, kao i sve ostale potrebne informacije za pravilno izvršenje obaveze.

Iz Sekretarijata lokalne poreske administracije posebno apeluju na građane da budu oprezni i da za plaćanje poreza za drugi kvartal 2026. godine koriste isključivo ručni unos podataka sa uplatnice, a ne automatsko očitavanje QR koda.

Na ovaj način izbegavaju se greške koje mogu dovesti do pogrešnih uplata i nepotrebnih finansijskih komplikacija, dok se istovremeno obezbeđuje da se poreske obaveze izmiruju u tačnom iznosu.

Građanima se preporučuje dodatna pažnja prilikom plaćanja u bankama i poštama, kao i provera unetih podataka pre konačne potvrde transakcije, kako bi se sprečile moguće nepravilnosti, piše Mondo.