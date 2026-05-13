Pravi haos zabeležen je u Kalimanešti nakon što je jedan muškarac snimljen kako lopatom juri medveda koji se približio domaćinstvima.

Snimak je ubrzo postao viralan jer se muškarac nalazio na svega nekoliko metara od divlje životinje.

Medved pokušavao da pobegne

Prema navodima rumunske žandarmerije, meštani su pozvali hitne službe nakon što su primetili medveda u blizini kuća.

Ipak, umesto da sačekaju dolazak interventnih ekipa, pojedini stanovnici su odlučili da sami oteraju životinju.

Na snimku se vidi kako muškarac trči za medvedom i pokušava da ga udari lopatom, dok se životinja u jednom trenutku povlači i pokušava da pobegne iz tog područja.

"Napad je mogao da se dogodi u sekundi"

Portparol žandarmerije Gheorghe Tacale upozorio je da je situacija mogla veoma lako da preraste u tragediju.

Iako je medved pokušavao da pobegne, ovakvo ponašanje moglo je da izazove napad u deliću sekunde - poručio je.

Vlasti poslale ozbiljno upozorenje

Žandarmerija apeluje na građane da nikada ne pokušavaju sami da oteraju medvede ili druge divlje životinje.

Građanima je savetovano da:

drže odstojanje

ne prilaze životinji

ne pokušavaju da je udare ili isprovociraju

odmah pozovu broj 112

Sve više medveda kod naseljenih mesta

Poslednjih dana vlasti u okrugu Vâlcea County zabeležile su više prijava zbog pojave medveda u blizini kuća i farmi.

Jedan od ozbiljnijih incidenata dogodio se nedavno u mestu Boișoara, gde je medved usmrtio tele na pašnjaku.

Vlasnik životinje uspeo je da izbegne napad zahvaljujući psima koji su oterali medveda nazad u šumu.

Snimak izazvao lavinu reakcija

Video muškarca koji lopatom juri medveda izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama.

Dok su jedni tvrdili da je pokušavao da zaštiti domaćinstvo, drugi upozoravaju da je ovakvo ponašanje moglo da se završi katastrofalno.