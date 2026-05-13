Astrološka energija ovog meseca stvara veliku promenu u finansijama ovih horoskopskih znakova - navela je astrolog Georgina Isterbruk.

Čak i ako vam stvari nisu išle u prilog, sada nije vreme da odustanete. Sa Uranom, planetom iznenadnih promena, koji je u novom znaku prvi put posle sedam godina, i sa jednim od najobilnijih mladih Meseca u godini koji nastupa 16. maja, stvari se konačno kreću nabolje, i to posebno kada su finansije u pitanju.

Ovim horokopski znakovi mogu da očekuju iznenadnu, veću sumu novca, tvrdi astrolog.

Bik

Vi ste jedan od najsrećnijih znakova kada je novac u pitanju, Biku, ali ste i vi u poslednje vreme morali da pažljivije pratite budžet. To je zato što ste, prema astrologu, upravo izašli iz sedmogodišnjeg ciklusa Urana, planete nepredvidivosti i haosa, što je uticalo na sve oblasti Vašeg života, ne samo na finansije.

Međutim, Uran je sada u Blizancima i već možete da osetite kako se stvari smiruju. Sve će uskoro postati mnogo stabilnije za vas, što vam pomaže da se vratite svom finansijskom potencijalu. Očekujte nove prilike i uvećan priliv novca.

Blizanci

Iako je Uran, planeta iznenadnih promena, sada u vašem znaku, njegova energija vam zapravo više odgovara nego Biku. Kako je objasnila astrolog, „ovo je veoma brzo i dinamično vreme“, a vi se sa tim promenama lakše nosite.

Zbog toga možete da očekujete velike dobitke i veće prihode, kao i neočekivane poslovne prilike. Bilo da menjate karijeru ili pokrećete sopstveni biznis, sada je pravi trenutak da gradite finansijsku stabilnost. Ipak, važno je da budete oprezni sa trošenjem — pametno upravljanje novcem i ulaganje biće ključ uspeha do kraja maja 2026.

Devica

Pošto ste pod vladavinom Merkura, a Uran je sada u znaku kojim takođe vlada Merkur, ova promena direktno utiče i na Vas, Device. To znači veću mentalnu jasnoću, bolju strategiju i pametnije finansijske odluke.

Ovo nije toliko priča o sreći, koliko o pravom tajmingu. U prethodnom periodu možda ste osećali stagnaciju i nesigurnost u vezi posla i karijere, ali sada se to menja. Osećate veću kontrolu nad svojim putem i jasniji pravac.

Ako ste čekali pravi trenutak za akciju — sada je vreme. Pametnim potezima možete ostvariti značajan finansijski napredak do kraja meseca, piše Your tango.