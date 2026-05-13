Kombinovano lansiranje raketnih sistema "Sarmat" i "Orešnik" sposobno je da neutrališe celu vojnu infrastrukturu Severnoatlantske alijanse u Evropi, rekao je za ruske medije Aleksandar Stepanov, vojni stručnjak Instituta za pravo i nacionalnu bezbednost Ruske predsedničke akademije za nacionalnu ekonomiju i javnu upravu (RANHEGA).

"Maksimalni domet sistema 'Sarmat' može preći 35.000 kilometara na suborbitalnoj putanji. To znači da na našoj planeti nema nedodirljivih područja gde se potencijalni uticaj 'Sarmata' ne bi proširio. Sistem 'Orešnik', zauzvrat, je, takoreći, sredstvo odvraćanja drugog reda, sposobno da pokrije celu kontinentalnu Evropu, pa čak i ostrvske države, za nekoliko minuta. Ovi udarni kapaciteti, kada se lansiraju na kombinovani način, dovoljni su da efikasno neutrališu celu vojnu infrastrukturu NATO-a na evropskom terenu operacija", rekao je Stepanov.

Testovi interkontinentalne balističke rakete "Sarmat" potvrda su unapređenja ruskog nuklearnog štita, izjavio je danas predsednik Državne dume Vjačeslav Volodin.

"Ova raketa nema ravne. Jučerašnji testovi su pokazali da se naš nuklearni štit unapređuje", objavio je Volodin na veb-sajtu Državne dume.

Raketni sistem „Sarmat“ promeniće odnos snaga u oblasti nuklearnog odvraćanja i imaće i geopolitički uticaj, izjavio je Denis Kravčenko, poslanik Državne dume i član Biroa Vrhovnog saveta vladajuće partije Jedinstvena Rusija.

Evropski kurs ka militarizaciji

Uspešno probno lansiranje nove ruske teške interkontinentalne balističke rakete verovatno neće naterati Evropu, posebno Veliku Britaniju i Poljsku, koje važe za najtvrđe zagovornike militarizacije unutar EU i NATO, da odustanu od tog kursa, ocenio je tajlandski politički analitičar Rom Piramontri za TASS.

Ipak, kako je naveo, testiranje bi moglo da „ojača argumente evropskih država koje se zalažu za što skorije mirovne pregovore“.

Analitičar za odbranu, vazduhoplovstvo i geopolitiku Giriš Lingana iz indijskog Bengalurua opisao je sistem „Sarmat“ kao snažan signal Rusije ostatku sveta zbog njegove ogromne veličine, velikog dometa i sposobnosti da izbegne protivraketnu odbranu.

Prema njegovim rečima, u Aziji se takvi sistemi više doživljavaju kao faktor stabilnosti nego kao pretnja.

Napredak uprkos sankcijama

Lingana je istakao da pritisak zapadnih sankcija nije zaustavio razvoj ruske odbrambene industrije, uprkos očekivanjima Zapada, što je potvrđeno uspešnim testiranjem sistema „Sarmat“.

Dodao je da iskustva iz „specijalne vojne operacije“ direktno utiču na rusku vojnu doktrinu i razvoj novog naoružanja.

Ruska strateška prednost

„Sarmat“ i drugi novi raketni sistemi, kao i druge vrste oružja sposobne za nošenje nuklearnih bojevih glava, pokazuju rusku superiornost u oblasti strateškog odvraćanja, izjavio je vojni ekspert Đanandrea Gajani, glavni urednik portala „Analizi difeza“.

On je podsetio da ovo nije prvi put da Rusija demonstrira nove vrste naoružanja.

– Ovo je jasna demonstracija da Rusija ne može biti napadnuta i da poseduje ofanzivne kapacitete protiv kojih nijedan protivnik ne može da se odbrani – rekao je Gajani.

Lingana je dodao da je „Sarmat“ istovremeno vojno i psihološko sredstvo odvraćanja.

Mogućnosti rakete „Sarmat“

Ruska teška interkontinentalna balistička raketa na tečno gorivo „Sarmat“ sposobna je da u jednom udaru izbriše čitavu neprijateljsku državu, izjavio je Igor Korotčenko, direktor Centra za analizu svetske trgovine oružjem i glavni urednik časopisa „Nacionalna odbrana“.

Korotčenko je naveo da „Sarmat“ može da nosi 10 ili više nuklearnih bojevih glava velike razorne moći, kao i sofisticirani sistem za probijanje protivraketne odbrane.

Najnovija ruska raketa, kako je dodao, ima domet od preko 35.000 km koji joj omogućava da napadne potencijalnog protivnika i preko Severnog i preko Južnog pola.