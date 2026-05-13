Nije odmah bilo jasno šta je izazvalo pucnjavu niti da li je bilo povređenih u Senatu, gde je senator Ronald dela Rosa ostao u zaštitnom pritvoru savezničkih senatora dok su filipinske vlasti pokušavale da ga uhapse i eventualno kasnije predaju MKS-u.

U ponedeljak je MKS otpečatio nalog za hapšenje Dela Rose, bivšeg šefa nacionalne policije koji je prvi sproveo akcije protiv droge tadašnjeg predsednika Rodriga Dutertea, u kojima su ubijene hiljade uglavnom sitnih osumnjičenih.

Prvobitno izdat u novembru, nalog tereti Dela Rosu za zločin protiv čovečnosti - ubistva „ne manje od 32 osobe“ između jula 2016. i kraja aprila 2018. godine, kada je vodio nacionalne policijske snage pod Duterteom.

