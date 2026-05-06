Američko Ministarstvo unutrašnje bezbednosti identifikovalo je rat između SAD, Izraela i Irana kao mogući motiv muškarca optuženog za pokušaj atentata na predsednika Donalda Trampa i članove njegove administracije tokom gala večeri dopisnika Bele kuće.

Prema obaveštajnom izveštaju koji je prosleđen policijskim i bezbednosnim agencijama širom SAD, osumnjičeni Kol Alen imao je „višestruke društvene i političke zamerke“, a sukob sa Iranom mogao je da bude direktan okidač za planirani napad.

Američke službe: Rat sa Iranom možda ga je gurnuo ka napadu

U preliminarnoj proceni Kancelarije za obaveštajne poslove i analizu Ministarstva unutrašnje bezbednosti od 27. aprila navodi se da su Alenove objave na društvenim mrežama pokazivale snažno protivljenje američkoj politici prema Iranu.

Istraga ukazuje da je upravo rat na Bliskom istoku možda doprineo njegovoj odluci da pokuša napad.

Izveštaj, označen kao „Beleška o kritičnom incidentu“, pribavila je organizacija „Property of the People“ putem zahteva za pristup informacijama i prosledila ga Reutersu.

FBI analizira društvene mreže i „manifest“

Američki zvaničnici do sada su veoma malo govorili o motivu napadača, osim što su pomenuli mejl koji je Alen poslao rodbini u noći napada.

Poruka, koju istražitelji nazivaju manifestom, sadržala je bes prema administraciji i želju da se napadne „izdajnik“ koji drži govor, ali bez direktnog pominjanja Trampa.

Tužilaštvo navodi da se Alen politički nije slagao sa Trampom i da je želeo da „uzvrati udarac“ zbog odluka koje je smatrao moralno neprihvatljivim.

FBI trenutno detaljno analizira njegov digitalni trag, uključujući objave na društvenoj mreži Bluesky.

Anti-Tramp objave i bes zbog Irana

Prema dostupnim informacijama, profil povezan sa Alenom poslednjih nedelja delio je niz anti-Tramp poruka i kritika američke politike prema Iranu.

Na profilu su objavljivani i napadi na Trampovu administraciju zbog imigracione politike, kao i komentari vezani za Ilona Maska i rat u Ukrajini.

Posebnu pažnju istražitelji posvetili su objavi u kojoj se poziva na opoziv Trampa nakon njegove izjave od 7. aprila o uništenju iranske civilizacije.

FBI istražuje i stariju objavu iz 2024. godine u kojoj je, pozivajući se na biblijski stih, Tramp navodno nazvan „đavolom“.

Nova optužba protiv osumnjičenog

Američko Ministarstvo pravde u međuvremenu je proširilo optužnicu protiv Alena.

Pored pokušaja atentata i ilegalnog transporta oružja, sada je optužen i za napad na saveznog službenika nakon što je navodno pucao na agenta Tajne službe na bezbednosnom punktu.

Za sada se nije izjasnio o krivici.

Istraga i dalje traje

Američke službe nastavljaju intenzivnu istragu kako bi utvrdile kompletan motiv napada i eventualne dodatne veze osumnjičenog.

Iako su zaključci izveštaja još preliminarni, ovo je prvi put da američke bezbednosne strukture otvoreno povezuju sukob sa Iranom sa pokušajem atentata na Donalda Trampa.