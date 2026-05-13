Korisnici WhatsAppa trebalo bi bez odlaganja da ažuriraju aplikaciju na najnoviju verziju.

Svi koji koriste WhatsApp trebalo bi da provere svoja podešavanja i uvere se da koriste najnoviju verziju ove popularne aplikacije za dopisivanje. Potvrđeno je da su otkrivena dva zabrinjavajuća bezbednosna propusta — jedan koji može da utiče na način na koji se obrađuju medijski fajlovi i prilozi, kao i drugi koji pogađa WhatsApp za Windows.

Stručnjaci za sajber bezbednost iz kompanije Malwarebytes upozoravaju:

„Ovi propusti ne inficiraju uređaje automatski, ali olakšavaju socijalni inženjering i mogu biti iskorišćeni zajedno sa drugim ranjivostima za ozbiljnije napade.“

„Drugim rečima, zlonamerna poruka mogla bi da navede vaš uređaj da otvori sadržaj iz nepouzdanog izvora.“

Srećom, WhatsApp je otkrio ove propuste putem Meta Bug Bounty programa i već je objavio ispravku.

Međutim, korisnici moraju da se pobrinu da njihovi telefoni imaju instaliranu najnoviju verziju aplikacije kako bi ostali zaštićeni.

Za sada nema dokaza da su ovi propusti iskorišćeni u stvarnim napadima ili da je bilo koji telefon zaražen, ali stručnjaci savetuju oprez.

„Nismo primetili dokaze o zloupotrebi u stvarnim uslovima“, potvrdio je WhatsApp.

Inače, ova vest stiže u trenutku kada bi neki korisnici uskoro mogli da izgube pristup WhatsAppu. Prema navodima sajta WABetaInfo, WhatsApp planira da od 8. septembra 2026. prekine podršku za Android telefone koji koriste verzije starije od Androida 6.

WABetaInfo je otkrio poruku koja će se pojavljivati na starijim uređajima:

„Kasnije ove godine WhatsApp više neće raditi na ovom uređaju.“

Ipak, većina korisnika neće biti pogođena ovom promenom, pošto je Android 6 objavljen još 2015. godine, pa je malo verovatno da vaš telefon koristi tako star softver, piše Express.