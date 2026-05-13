Američki Pentagon razmatra mogućnost da eventualni nastavak vojnih operacija protiv Irana dobije novo ime - "Operacija Malj", ukoliko aktuelno primirje propadne i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odobri obnovu velikih borbenih dejstava, preneli su američki zvaničnici.

Prema navodima izvora upoznatih sa razgovorima, promena naziva operacije bi mogla da ima i pravne i političke posledice, jer bi administraciji omogućila da tvrdi da je reč o novoj vojnoj kampanji, čime bi se praktično ponovo pokrenuo rok od 60 dana predviđen američkom Rezolucijom o ratnim ovlašćenjima, preneo je danas NBC.

Dosadašnja kampanja protiv Irana vodila se pod nazivom operacija "Epski bes", a administracija je nakon postizanja primirja početkom aprila formalno obavestila Kongres da su neprijateljstva završena.

Ipak, Pentagon je i nakon prekida vatre nastavio da koristi naziv postojeće operacije u javnim saopštenjima, uz obrazloženje da je primirje samo pauziralo velike borbene aktivnosti.

Američki zvaničnici su naveli da "Operacija Malj" nije jedini naziv koji se razmatra, ali da bi svaka nova vojna akcija protiv Irana bila formalno predstavljena kao zasebna operacija. Državni sekretar SAD-a Marko Rubio je prošle nedelje rekao da je operacija "Epski bes" završena i da su ciljevi te kampanje ostvareni.

Prema američkom zakonu iz 1973. godine, predsednik mora da obavesti Kongres u roku od 48 sati od početka vojnih dejstava, dok operacije koje traju duže od 60 dana zahtevaju dodatno odobrenje Kongresa. Iran je poslednjih dana ograničio prolaz brodova kroz Ormuski moreuz, dok SAD nastavljaju pomorsku blokadu i razmatraju dalje korake.

Tramp je ocenio da je aktuelno primirje "veoma slabo" i kritikovao je najnoviji iranski predlog za okončanje sukoba, nazvavši ga "potpuno neprihvatljivim".

Predsednik SAD-a je najavio i sastanke sa vojnim vrhom, uključujući američkog ministra odbrane Pita Hegseta i načelnika Združenog generalštaba Dena Kejna, radi razmatranja opcija za dalje postupanje prema Iranu. Prema američkim zvaničnicima, vojno prisustvo SAD u regionu trenutno je veće nego na početku sukoba u februaru, uključujući dodatne nosače aviona i pojačane vojne kapacitete.