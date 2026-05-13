"Španija neće odustati od svoje posvećenosti međunarodnom pravu uprkos sve većim kritikama Sjedinjenih Američkih Država zbog odbijanja da dozvoli da se njene vazduhoplovne baze koriste za rat protiv Irana. Bili smo jedna od retkih zemalja koje su poslale trupe da pomognu SAD da postanu nacija i steknu nezavisnost. Želimo da naš odnos napreduje na isti način, ali nećemo se odreći svojih principa", izjavio je španski ministar spoljnih poslova Hose Manuel Albares u intervjuu za portal Politiko.eu.

Naglasio je da se Španija drži svojih vrednosti i brani interese svojih građana. SAD su reagovale na odgovor Španije upućivanjem pretnji o uvođenju trgovinskog embarga, povlačenju trupa i suspenzijom iz NATO-a.

Portparolka Bele kuće Ana Keli izjavila je da je predsednik Tramp jasno izrazio svoje razočaranje NATO-om i drugim saveznicima Amerike, rekavši da Evropa ima ogromne koristi od desetina hiljada američkih vojnika.

"Predsednik je efikasno obnovio ugled Amerike na svetskoj sceni i ojačao odnose sa inostranstvom, ali nikada neće dozvoliti da se Sjedinjene Američke Države tretiraju nepravedno i da ih takozvani 'saveznici' iskorišćavaju", rekla je Kelijeva.

Španija, na čijem čelu je socijalistički premijer Pedro Sančez više puta je insistirala da EU uputi snažnije kritike Izraelu i otvoreno je kritikovala američko-izraelski rat protiv Irana. Španski ministar spoljnih poslova Hose Manuel Albares pozvao je EU da počne da razvija sopstvenu vojsku.

"Potrebna nam je vojska, naš zajednički odbrambeni kapacitet. SAD sve više jačaju svoju vojsku i niko ne misli da to slabi NATO", rekao je Albares.

