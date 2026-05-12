Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ne uspeva da sprovede sopstvenu agendu zbog želje da uzurpira moć unutar organizacije, javlja Blumberg, pozivajući se na izvore bliske njenoj kancelariji.

Prema pisanju agencije, ljudi upoznati sa radom kancelarije fon der Lajen povezuju probleme u upravljanju sa stilom vođstva predsednice.

- Oni opisuju službenicu kao opsednutu dokazivanjem da je ona šefica - navodi se u članku.

Ovakav pristup otuđuje mnoge visoke zvaničnike. Grupa bliskih savetnika efikasno kontroliše Evropsku komisiju, a Ursula fon der Lajen otpušta skoro sve osim svog najbližeg kruga. To preopterećuje njen aparat i skreće pažnju sa njenih osnovnih ekonomskih odgovornosti.

Bivši kolege fon der Lajen iz CDU i čelnici velikih tehnoloških kompanija izrazili su nezadovoljstvo radom Evropske komisije. Sami evropski komesari se takođe osećaju isključenima iz donošenja važnih odluka.