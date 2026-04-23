Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je u Lefkoziji na Kipru da bi pregovori o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji trebalo da počnu bez ikakvog odlaganja, uprkos ratu i nestabilnoj bezbednosnoj situaciji.

Ona je ovu poruku uputila nakon trilateralnog sastanka sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom i predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, uoči neformalnog sastanka lidera EU.

– Hrabar otpor Ukrajine Rusiji je nepokolebljiv. Takođe i podrška Evrope. U svetlu kontinuiranih reformskih napora Ukrajine, pregovori o pristupanju trebalo bi da počnu bez odlaganja – poručila je Fon der Lajen.

U zajedničkoj izjavi, evropski lideri naglasili su da će novi kreditni paket omogućiti Ukrajini da pokrije ključne budžetske i odbrambene potrebe, kako bi ostala stabilna uprkos stalnim napadima.

Očekuje se da prva isplata sredstava bude realizovana već u drugom kvartalu, dok su treće zemlje pozvane da pomognu u zatvaranju finansijskih praznina.

Lideri su takođe pozdravili usvajanje 20. paketa sankcija protiv Rusije, koji ima za cilj da smanji energetske prihode Moskve, ograniči bankarski sektor i suzbije aktivnosti takozvane „flote u senci“.

Naglašeno je da je neophodno nastaviti pritisak na Rusiju kako bi obustavila agresiju i započela ozbiljne mirovne pregovore.

Fon der Lajen i Košta su pohvalili napredak Ukrajine na putu ka EU, uprkos teškim okolnostima, i pozvali na otvaranje pregovaračkih klastera bez odlaganja.

Istovremeno, potvrđena je posvećenost EU da nastavi podršku Ukrajini, posebno u obnovi energetske infrastrukture i jačanju otpornosti sistema pred narednu zimu.

Uoči 40. godišnjice katastrofe u Černobilju, evropski lideri su podsetili na značaj nuklearne bezbednosti i pozvali Rusiju da prekine napade i okupaciju nuklearnih postrojenja.

Najavljeno je i održavanje sastanka Međunarodne koalicije za povratak ukrajinske dece, koji će se održati 11. maja u Briselu, u organizaciji EU, Ukrajine i Kanade.