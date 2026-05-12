Prijavljivanje za pomoć višečlanim porodicama na teritoriji Gradske opštine Crveni Krst počelo je u petak, 8. maja, na dan slave ove niške opštine. Majke, odnosno porodice sa troje i više dece, dobiće po 10.000 dinara. Prijavljivanje traje do 31. maja a isplata pomoći očekuje se već tokom juna.

Za ovu meru iz budžeta opštine biće izdvojeno 4,5 miliona dinara. Na teritoriji Crvenog Krsta ima više od 400 porodica koje ispunjavaju uslov za ovaj vid podrške. Po završetku prijavljivanja će uslediti obrada zahteva i isplata sredstava.

– Svaka porodica dobiće po 10.000 dinara. Prijavljivanje traje do kraja maja, a već u junu pomoći ćemo našim porodicama – rekao je redsednik GO Crveni Krst Miroslav Milutinović.

On je dodao da opština tokom godine pomaže porodicama i kroz druge mere. Na početku školske godine podrška je namenjena samohranim roditeljima, a takvih porodica, prema njegovim rečima, ima više od 300. Deo sredstava usmerava se i kroz jednokratnu pomoć za lekove, plaćanje struje, ogreva, grejanja i druge osnovne potrebe građana.

Osim socijalnih mera, GO Crveni Krst nastavlja i sa ulaganjima u seosku infrastrukturu. Kada je reč o uređenju atarskih puteva, tender je završen, a ove godine planirano je uređenje oko sedam kilometara nekategorisanih saobraćajnica. Prioritet će imati putevi koji povezuju sela sa grobljima, crkvama i važnim lokacijama, ali i oni koji meštanima omogućavaju lakši dolazak do njiva i imanja.

– Imamo 15 poteza na kojima ćemo raditi. Prošle godine urađeno je oko šest kilometara, a ove godine očekujemo oko sedam. To nisu asfaltni putevi, ali mnogo znače ljudima na selu da brže i lakše stignu do svojih njiva – istakao je Milutinović.

Opština je, kako je naveo, uputila zahtev za 3.000 kubnih metara grebanog asfalta, koji će biti korišćen za uređenje ovih puteva.

Milutinović je naglasio i da se poslednjih godina sve više ulaže u agrar na teritoriji Crvenog Krsta. Prema njegovim rečima, agrarna proizvodnja je značajno ojačala, a beleži se sve veći broj zasada vinove loze, oraha i šljive. Na području opštine rade i dve velike vinarije, što dodatno potvrđuje potencijal ovog kraja za razvoj poljoprivrede i ruralnog turizma.